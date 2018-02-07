Укрзалізниця призначила вже 9 додаткових поїздів на вихідні 8-11 березня

«На ці святкові вихідні (а їх буде аж 4) вже призначено 9 додаткових поїздів. Найближчими днями за найпопулярнішими напрямками ще призначимо додаткові поїзди», – повідомив на своїй сторінці у Twitter в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Поїзд № 224/223 Одеса – Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках. Відправлення з Одеси о 10:27 та прибуття до Києва о 20:37. З Києва поїзд відправлятиметься о 07:48 та прибуватиме в Одесу о 17:58.

Поїзд № 258/257 Одеса – Львів вирушатиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку – 8 та 11 березня. Відправлення з Одеси о 16:54 та прибуття до Львова о 05:06. У зворотному напрямку зі Львова – о 15:00 та прибуттям до Одеси о 04:45.

Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня – у зворотному напрямку. Відправлення з Києва о 15:20 та прибуття до Рахова о 07:07. Відправлення з Рахова о 17:44 та прибуття до Києва о 09:15.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. З Хмельницького поїзд вирушить о 14:04 та прибуде до столиці о 20:43.

Поїзд № 152/151 Київ – Херсон здійсніть рейси 8 березня. Він відправиться з Києва о 08:15 та прибуде до Херсона о 18:30. З Херсона поїзд відправиться о 09:33 та прибуде до Києва 19:33.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. З Києва відправлення о 08:03 та прибуття до Львова о 18:01. Зі Львова поїзд вирушить о 12:06 та прибуде до Києва о 21:36.

Поїзд № 179 Дніпро – Київ. Рейси 8 та 11 березня. З Києва поїзд вирушить о 08:50 та прибуде до Дніпра о 17:59. У зворотному напрямку відправлення о 11:55 та прибуття о 22:21.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме 7 та 11 березня. Відправлення з Києва о 07:37 та прибуття до Ковеля о 16:53. У зворотному напрямку відправлення о 10:50 та прибуття о 19:53.

Призначено додатковий рейс швидкісного поїзда № 787/788 Харків – Костянтинівка на 7 та 8 березня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку відправлення о 05:00 та прибуття до Харкова о 09:50.

Укрзалізниця просить пасажирів заздалегідь планувати подорожі та купувати квитки. Зробити це можна у квиткових касах та онлайн. Нагадуємо, нещодавно Укрзалізниця запровадила послугу – пошук квитків з пересадкою.