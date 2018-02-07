У «Розумному мікрорайоні – Наукова» відкрили медіатеку

Сьогодні офіційно відкрили оновлену Бібліотеку-філію № 19 ЦБС для дітей та юнацтва на вул. Симоненка, 10. Це багатофункціональний культурний осередок, який об’єднує навколо себе громаду району, тому він отримав основну увагу як фінансову, так і інноваційну.

Для бібліотеки закупили комп’ютерну техніку: інтерактивну дошку, проектор, 2 комп’ютери, ноутбук, багатофункціональний пристрій. Встановлено 55-дюймову touch-панель (виробник Bigtab Touch Panels), для котрої спеціально розроблено та встановлено нове програмне забезпечення «Інтерактивна карта міста Львів», з допомогою якого відвідувачі бібліотеки отримали можливість вивчати історію пам’яток архітектури, рослин, парків, пагорбів і річок у місті. Завдяки роздільній здатності екрану 4к з’явилася можливість перегляду зйомок наукового характеру (Nasa, National geografic, Discovery) в якості, максимально наближеній до реальності.

«Ця бібліотека розташована на території «Розумного району». Це програма, яка передбачає впровадження інноваційних технологій у різних установах, закладах культури, освіти на території району. У бібліотеці маємо впровадження таких технологій, як використання сучасної інтерактивної дошки, розроблена спеціальна інтерактивна карта міста. Ми працюємо над тим, аби бібліотека не була книгосховищем, а інтерактивним, креативним простором, відкритим для дітей і дорослих. Де метою приходу було б не тільки взяти книжку, а взяти участь в майстер-класі, у воркшопі, відвідати лекцію. У дитячих бібліотеках батьки часто можуть залишити дітей, бо в нас є або ранкові сніданки, де завідувачі бібліотек бавляться з дітьми, або бібліоняні. Наша бібліотека є закладом неформальної освіти, де спілкуються не тільки через книгу, а є живе спілкування», – зазначила Наталія Бунда, директор департаменту розвитку ЛМР.

Як повідомляють у міському управлінні ІТ, це єдиний об’єкт «Розумного району» для якого спеціально розроблено програмне забезпечення.

«Це єдина на сьогодні медіатека, для якої розробили спеціальне програмне забезпечення, тобто це не був готовий проект – це напрацювання управління ІТ, навчально-методичного центру освіти та підрядника, з яким ми домовилися і який створював цю програму – це інтерактивна карта міста Львова, з допомогою якої діти не виходячи з цієї бібліотеки можуть «пройтися містом». Тобто, натискаючи на певний об’єкт, вони відкривають велику довідку – фотографію, коротку інформацію, якась цікавинку про об’єкт. Наприклад, про Ратушу можна розповісти багато історій, але ми намагалися вибрати «серце» всієї інформації, яка є у відкритому доступі», – додала Соломія Гуменюк, представник управління ІТ.

Сума облаштування інтерактивного залу у Бібліотеці-філії № 19 ЦБС для дітей (техніка) – 242 тис. грн.

«Розумний мікрорайон – Наукова» – це тестовий майданчик, де впроваджено смарт-технології та інноваційні підходи в різних галузях, а саме: освіта (7 шкіл, 5 садочків та 2 позашкілля) та культура. У 2016 році шляхом інтернет-голосування обрали територію «Розумного мікрорайону»: частина вулиць Кульпарківської, Володимира Великого (вул.Симоненка), Наукової (вул.Ів.Пулюя, Трускавецької), Княгині Ольги.

Нагадаємо, загалом у Львові є 40 бібліотек, з них 23 дорослі та 17 дитячих. Наприкінці лютого планують відкрити медіатеку в Рясному.

З бюджету розвитку на галузь культури у Львові на 2018 рік передбачено 35,5 млн грн.

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