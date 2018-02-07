У піцерії на «Шуварі» отруїлися 5 осіб

Повідомлення про подію надійшло до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 6 лютого о 22:35. Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізували 5 осіб, з них 2 дітей. Усі вони 4 лютого споживали піцу з салямі і сиром в піцерії «Нью Йорк» у торговому комплексі «Шувар» ( м. Львів, просп. Червоної калини, 36). Стан потерпілих – середньої важкості. Тривають лікувально-діагностичні заходи.