У Львові вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні (програма заходів)
З цієї нагоди у Львові підготували ряд заходів, щоб гідно вшанувати загиблих Героїв, пригадати кожного борця за волю України та помолитися за них. Представники влади міста, зокрема й культурно-мистецьких інституцій Львова, розповіли про те, коли і куди можна долучитися до вшанування новітніх Героїв.
«З 18 лютого ми плануємо низку заходів для вшанування Героїв Небесної Сотні. Зокрема, 20 лютого о 19.00 відбудеться акція «Свіча пам’яті», тобто буде запалення лампадок для вшанування Героїв Небесної Сотні на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку. Також 22 лютого о 15.00 ми плануємо поговорити про церкву Майдану разом з отцями, тому що церква відігравала дуже значну й велику роль. Ми пам‘ятаємо капеланів, які були на Майдані. Це відбуватиметься в межах проекту «Духовна велич Львова». Окрім того, в межах міста будуть розміщені білборди та сітілайти з графікою, яка була дуже відома та популярна в цей складний час Майдану.
Ми пропонуємо музично-мистецьку композицію «Герої не вмирають» у великих локаціях, зокрема в Будинку органної музики відбуватиметься Літургія. Окрім того, ця Літургія відбуватиметься на двох локаціях: в органному залі та музеї «Територія терору». Буде великий вечір пам‘яті Героїв Небесної Сотні в Палаці Хоткевича, також фактично в усіх медіатеках та бібліотеках міста будуть тематичні зустрічі, починаючи від конкретних історій, конкретних людей, які були на Майдані, історії про тих, хто, на жаль, загинув на Майдані.
Я вже згадував музей «Територія Терору», зараз там триває виставка, яка буде до 18 лютого оновлена. Там будуть різні елементи експозиції з Майдану, тобто можна прийти й кожен матиме змогу подивитися й згадати собі ці події. Всі міські доми, які є в Рудному, Винниках, у Львові – також будуть проводити вечори пам‘яті від 18 до 28 лютого.
Щодня триває робота по запрошенню сімей учасників АТО, але ми з сьогоднішнього дня починаємо анонсувати ряд заходів. Ми розуміємо, що хтось планує поїхати в Київ, хтось буде у Львові, тому ми сьогодні озвучуємо програму, аби людина мала змогу вибрати куди вона піде: поїде на Сихів, чи можливо вона піде в Органний зал, чи в Народний дім, чи, можливо, в Палац Хоткевича, чи матиме змогу ввечері запалити свічу», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.
«У Центрі Довженка, що на Сихові на проспекті Червоної Калини, 81, відбудеться Культурно-мистецький захід пам’яті Героїв Небесної Сотні. Дійство готуємо за участю хору «Гомін», буде літературна частина, будемо транслювати відео з тодішніх подій на Майдані. Також у нашому заході погодився взяти участь Віктор Винник – відомий львівський виконавець, тому ми висловлюємо йому подяку і чекаємо на його виконання.
Велику програму ми розробляємо спільно з нашим муніципальним хором «Гомін», але теж, хочу зауважити, це буде не просто концерт і прості банальні речі. Навпаки, хочемо більше зосередити увагу на цих подіях, які відбувалися. Насправді, ці події змінили кожного з нас, тому ми залучаємо відомих виконавців, транслюватимемо ролики з Майдану.
У неділю, 18 лютого о 17.00 вхід буде вільний і ми розраховуємо на близько 1000 людей. Звісно, ми будемо контактувати з сім’ями бійців АТО, аби запрошувати їх», – зазначила директор ЛКП «Довженко центр» Марта Іванишин.
«В органному залі планується дві події до вшанування Героїв Небесної Сотні. Цими проектами ми плануємо вшанувати Героїв модерної нації по-мистецьки, залучивши до цього професійних музикантів. Ми плануємо виконати Літургію, яку написав Станіслав Людкевич, бо цей твір є знаковим для України. Літургія – це збірник літургійних пісень, які ніколи не виконували до того. Людкевич написав їх впродовж радянського режиму і зрозуміло, що ці твори не могли бути виконані. Вперше їх виконав локальний ансамбль «Collegium Musicum», який був спеціально створений для цього проекту під час Людкевич ФЕСТу, який відбувався у Львові у вересні. Ми повторимо цей твір 20 лютого в Органному залі і 28 лютого у Музеї «Територія Терору».
Також 20 лютого в Органному залі у фойє транслюватимуть тематичні кадри, які нам дали з Музею «Територія Терору». Окрім цього, у музеї проходитиме виставка «Особисті історії Революції Гідності». Вхід за квитками.
Ми працюємо з родинами бійців АТО, зокрема й з учасниками сучасної історії, запрошуємо їх. Чи не вперше в історії українського мистецтва ми виводимо церковну події, церковний твір у концертний зал. Приблизна тривалість дійств – година. Ми вважаємо, що момент мистецької концентрації дозволить рефлексувати та подумки приєднатися до вшанування пам’яті», – зазначив заступник директора Будинку органної та камерної музики у Львові Тарас Демко.
28 лютого ціна на захід в Органному залі становитиме 80 гривень, однак половину квитків віддають безкоштовно для запрошення членів і сімей бійців АТО. А 20 лютого ціна на захід – 50 гривень.
Програма заходів з ушанування Героїв Небесної Сотні у Львові:
|Дата
|Захід
|Місце
|18 лютого
17.00
|Захід в пам’ять Героїв Небесної сотні
|Культурно-освітній центр ім. О. Довженка
|18,20,22,24 лютого
|Цикл презентацій нових дисків, пов’язаних з тематикою подій на Майдані та у зоні АТО «Хлопчина з Майдану», «Пісні, народжені в АТО», «Пісні Війни»
|ЦМБ ім.Лесі Українки, Перша Львівська Медіатека
|19 лютого
|Перегляд фільму «Небесна Сотня»
|Бібліотека-філія № 28 ЦБС для дорослих
|19 лютого
14.30
|Літературно-історичний ремікс «Гімн життю» (за книгою Марка Рудневича «Я з Небесної Сотні»
|Бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей
|20 лютого
|«Ангели в небо полетіли». Вечір пам’яті
|Бібліотека-філія № 34 ЦБС для дорослих (Винники)
|20 лютого
12.00
|Година-роздум над книгою Галини Карпи «Мій тато став зіркою»
|Мікс-бібліотека «На дві половини» (бібліотека-філія № 11 ЦБС для дітей)
|20 лютого
14.00
|Година пам’яті «Дорогою ціною…»
|Комфорт-бібліотека для дітей на Патона (бібліотека-філія № 42 ЦБС для дітей)
|20 лютого
14.00
|Історія подвигу «Їх смерть життя розбудить у народі»
|ЦДБ, відділ обслуговування 5-9 класів
|20 лютого
15.30
|Сеанс патріотичного кіно «Герої не вмирають» (перегляд фільму Крістіана Зайделя «Небесна Сотня»)
|Бібліотека для дітей на Окружній (Бібліотека-філія № 26 ЦБС для дітей)
|20 лютого
15.00
|Свіча Скорботи «Пам’яті героїв»
|Бібліотека-філія № 29 ЦБС для дітей (Брюховичі)
|20 лютого 19.00
|Акція «Свіча пам’яті» – запалення лампадок для вшанування Героїв Небесної сотні
|Проспект Свободи біля пам’ятника Т. Шевченку
|20 лютого
19.00
|День Героїв Небесної Сотні – тематичний вечір, показ фільму
|Народний дім м. Винники
|20 лютого
19.00
|«Літургія» С.Людкевича. Пам’яті героїв Небесної сотні у виконанні вокального ансамблю Collegium Musicum
|Львівський будинок органної та камерної музики
|21 лютого
|Кінокриївка: перегляд документальних фільмів, присвячених Небесній Сотні
|ЦМБ ім. Лесі Українки, відділ обслуговування юнацтва
|22 лютого
|Неформальне спілкування « Tet-a-tet з книгою»
|Медіатека «Мультиплекс» (бібліотека-філія № 19 ЦБС для дітей
|22 лютого 15.00
|Відкрита дискусія “Церква Майдану. Що змінилось?” у межах загальноміського проекту Духовна Велич Львова
|Мала сесійна зала Львівської міської ради (каб.230)
|23 лютого
19.00
|Вечір пам’яті Героїв Небесної сотні «Зустріч на майдані»
|МПК ім. Г. Хоткевича
|23 лютого
14.00
|Молитва пам’яті «Небесної сотні»
|Народний Дім смт. Рудне
|25 лютого
15.00
|Вечір пам’яті Небесної сотні та 100-річчя Героїв Крут «Огонь запеклих не пече»
|Народний дім мікрорайону Левандівка
|28 лютого
18.00
|«Літургія» С.Людкевича. Пам’яті героїв Небесної сотні у виконанні вокального ансамблю Collegium Musicum
Виставка, відеоінсталяція
|Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору»
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