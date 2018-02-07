У Львові вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні (програма заходів)

З цієї нагоди у Львові підготували ряд заходів, щоб гідно вшанувати загиблих Героїв, пригадати кожного борця за волю України та помолитися за них. Представники влади міста, зокрема й культурно-мистецьких інституцій Львова, розповіли про те, коли і куди можна долучитися до вшанування новітніх Героїв.

«З 18 лютого ми плануємо низку заходів для вшанування Героїв Небесної Сотні. Зокрема, 20 лютого о 19.00 відбудеться акція «Свіча пам’яті», тобто буде запалення лампадок для вшанування Героїв Небесної Сотні на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку. Також 22 лютого о 15.00 ми плануємо поговорити про церкву Майдану разом з отцями, тому що церква відігравала дуже значну й велику роль. Ми пам‘ятаємо капеланів, які були на Майдані. Це відбуватиметься в межах проекту «Духовна велич Львова». Окрім того, в межах міста будуть розміщені білборди та сітілайти з графікою, яка була дуже відома та популярна в цей складний час Майдану.

Ми пропонуємо музично-мистецьку композицію «Герої не вмирають» у великих локаціях, зокрема в Будинку органної музики відбуватиметься Літургія. Окрім того, ця Літургія відбуватиметься на двох локаціях: в органному залі та музеї «Територія терору». Буде великий вечір пам‘яті Героїв Небесної Сотні в Палаці Хоткевича, також фактично в усіх медіатеках та бібліотеках міста будуть тематичні зустрічі, починаючи від конкретних історій, конкретних людей, які були на Майдані, історії про тих, хто, на жаль, загинув на Майдані.

Я вже згадував музей «Територія Терору», зараз там триває виставка, яка буде до 18 лютого оновлена. Там будуть різні елементи експозиції з Майдану, тобто можна прийти й кожен матиме змогу подивитися й згадати собі ці події. Всі міські доми, які є в Рудному, Винниках, у Львові – також будуть проводити вечори пам‘яті від 18 до 28 лютого.

Щодня триває робота по запрошенню сімей учасників АТО, але ми з сьогоднішнього дня починаємо анонсувати ряд заходів. Ми розуміємо, що хтось планує поїхати в Київ, хтось буде у Львові, тому ми сьогодні озвучуємо програму, аби людина мала змогу вибрати куди вона піде: поїде на Сихів, чи можливо вона піде в Органний зал, чи в Народний дім, чи, можливо, в Палац Хоткевича, чи матиме змогу ввечері запалити свічу», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

«У Центрі Довженка, що на Сихові на проспекті Червоної Калини, 81, відбудеться Культурно-мистецький захід пам’яті Героїв Небесної Сотні. Дійство готуємо за участю хору «Гомін», буде літературна частина, будемо транслювати відео з тодішніх подій на Майдані. Також у нашому заході погодився взяти участь Віктор Винник – відомий львівський виконавець, тому ми висловлюємо йому подяку і чекаємо на його виконання.

Велику програму ми розробляємо спільно з нашим муніципальним хором «Гомін», але теж, хочу зауважити, це буде не просто концерт і прості банальні речі. Навпаки, хочемо більше зосередити увагу на цих подіях, які відбувалися. Насправді, ці події змінили кожного з нас, тому ми залучаємо відомих виконавців, транслюватимемо ролики з Майдану.

У неділю, 18 лютого о 17.00 вхід буде вільний і ми розраховуємо на близько 1000 людей. Звісно, ми будемо контактувати з сім’ями бійців АТО, аби запрошувати їх», – зазначила директор ЛКП «Довженко центр» Марта Іванишин.

«В органному залі планується дві події до вшанування Героїв Небесної Сотні. Цими проектами ми плануємо вшанувати Героїв модерної нації по-мистецьки, залучивши до цього професійних музикантів. Ми плануємо виконати Літургію, яку написав Станіслав Людкевич, бо цей твір є знаковим для України. Літургія – це збірник літургійних пісень, які ніколи не виконували до того. Людкевич написав їх впродовж радянського режиму і зрозуміло, що ці твори не могли бути виконані. Вперше їх виконав локальний ансамбль «Collegium Musicum», який був спеціально створений для цього проекту під час Людкевич ФЕСТу, який відбувався у Львові у вересні. Ми повторимо цей твір 20 лютого в Органному залі і 28 лютого у Музеї «Територія Терору».

Також 20 лютого в Органному залі у фойє транслюватимуть тематичні кадри, які нам дали з Музею «Територія Терору». Окрім цього, у музеї проходитиме виставка «Особисті історії Революції Гідності». Вхід за квитками.

Ми працюємо з родинами бійців АТО, зокрема й з учасниками сучасної історії, запрошуємо їх. Чи не вперше в історії українського мистецтва ми виводимо церковну події, церковний твір у концертний зал. Приблизна тривалість дійств – година. Ми вважаємо, що момент мистецької концентрації дозволить рефлексувати та подумки приєднатися до вшанування пам’яті», – зазначив заступник директора Будинку органної та камерної музики у Львові Тарас Демко.

28 лютого ціна на захід в Органному залі становитиме 80 гривень, однак половину квитків віддають безкоштовно для запрошення членів і сімей бійців АТО. А 20 лютого ціна на захід – 50 гривень.

Програма заходів з ушанування Героїв Небесної Сотні у Львові:

Дата Захід Місце 18 лютого 17.00 Захід в пам’ять Героїв Небесної сотні Культурно-освітній центр ім. О. Довженка 18,20,22,24 лютого Цикл презентацій нових дисків, пов’язаних з тематикою подій на Майдані та у зоні АТО «Хлопчина з Майдану», «Пісні, народжені в АТО», «Пісні Війни» ЦМБ ім.Лесі Українки, Перша Львівська Медіатека 19 лютого Перегляд фільму «Небесна Сотня» Бібліотека-філія № 28 ЦБС для дорослих 19 лютого 14.30 Літературно-історичний ремікс «Гімн життю» (за книгою Марка Рудневича «Я з Небесної Сотні» Бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей 20 лютого «Ангели в небо полетіли». Вечір пам’яті Бібліотека-філія № 34 ЦБС для дорослих (Винники) 20 лютого 12.00 Година-роздум над книгою Галини Карпи «Мій тато став зіркою» Мікс-бібліотека «На дві половини» (бібліотека-філія № 11 ЦБС для дітей) 20 лютого 14.00 Година пам’яті «Дорогою ціною…» Комфорт-бібліотека для дітей на Патона (бібліотека-філія № 42 ЦБС для дітей) 20 лютого 14.00 Історія подвигу «Їх смерть життя розбудить у народі» ЦДБ, відділ обслуговування 5-9 класів 20 лютого 15.30 Сеанс патріотичного кіно «Герої не вмирають» (перегляд фільму Крістіана Зайделя «Небесна Сотня») Бібліотека для дітей на Окружній (Бібліотека-філія № 26 ЦБС для дітей) 20 лютого 15.00 Свіча Скорботи «Пам’яті героїв» Бібліотека-філія № 29 ЦБС для дітей (Брюховичі) 20 лютого 19.00 Акція «Свіча пам’яті» – запалення лампадок для вшанування Героїв Небесної сотні Проспект Свободи біля пам’ятника Т. Шевченку 20 лютого 19.00 День Героїв Небесної Сотні – тематичний вечір, показ фільму Народний дім м. Винники 20 лютого 19.00 «Літургія» С.Людкевича. Пам’яті героїв Небесної сотні у виконанні вокального ансамблю Collegium Musicum Львівський будинок органної та камерної музики 21 лютого Кінокриївка: перегляд документальних фільмів, присвячених Небесній Сотні ЦМБ ім. Лесі Українки, відділ обслуговування юнацтва 22 лютого Неформальне спілкування « Tet-a-tet з книгою» Медіатека «Мультиплекс» (бібліотека-філія № 19 ЦБС для дітей 22 лютого 15.00 Відкрита дискусія “Церква Майдану. Що змінилось?” у межах загальноміського проекту Духовна Велич Львова Мала сесійна зала Львівської міської ради (каб.230) 23 лютого 19.00 Вечір пам’яті Героїв Небесної сотні «Зустріч на майдані» МПК ім. Г. Хоткевича 23 лютого 14.00 Молитва пам’яті «Небесної сотні» Народний Дім смт. Рудне 25 лютого 15.00 Вечір пам’яті Небесної сотні та 100-річчя Героїв Крут «Огонь запеклих не пече» Народний дім мікрорайону Левандівка 28 лютого 18.00 «Літургія» С.Людкевича. Пам’яті героїв Небесної сотні у виконанні вокального ансамблю Collegium Musicum Виставка, відеоінсталяція Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору»

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