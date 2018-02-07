Прищіпаються усі! 5 поширених міфів про дитячі автокрісла

Сьогодні вже нікого не здивуєш автокріслом у салоні машини, зате кожного свідомого і відповідального водія, з яким подорожують діти, можна легко здивувати масою упереджень і скептичних зауважень про спеціальні крісла саме для дітей. Хибні уявлення про власну безпеку призводять і до хибних висновків стосовно безпеки дітей в авто. Часто дорослі невиправдано ризикують життями малих пасажирів. Чому?

Історія дитячого автокрісла бере початок у 1935 році в США. Тоді це дивовижне пристосування викликало неймовірний захват. Однак, уберегти дитину від травм під час аварії воно не могло. Та й виглядало воно геть не подібно до сучасного. Все через кріплення: крісло утримувалося на сталевому пруті, який під час різкого гальмування або зіткнення просто викидав дитину вперед. Саме тому такі крісла часто називали «катапультами». Автомобільне крісло для дітей тоді позиціонувалася як звичайне комфортне сидіння, без будь-яких захисних функцій. У 1939 році з’явилося перше крісло, яке було здатне утримувати малюка. Еврика! Саме цей момент і став стартом роботи конструкторів над створенням справді захисного пристосування для малих і вертлявих.

На сьогодні всі сертифіковані крісла відповідають Вимогам до дитячих автомобільних крісел, встановлених Правилами Європейської Економічної Комісії (ЄЕК) ООН № 44-04. Першу Угоду про забезпечення безпеки дітей в автомобілі прийняли в 1958 році в Женеві за підтримки ООН. Всі автокрісла, які продаються в Європі, починаючи з 2009 року, повинні повністю відповідати четвертій редакції Угоди, прийнятій 23 червня 2005 року. Стандарт вимагає проведення додаткового тестування продукції та контролю якості на виробництві. Безпечні автокрісла повинні маркуватися позначкою ECE R44 / 04, яка означає, що автокрісло зроблено у відповідності саме до четвертої редакції.

Сучасні автокрісла, які відповідають стандартам, реально захищають малюків у дорозі. Ніхто і ніколи не знає, що може статися у поїздці, проте подбати про безпеку дитини батьки можуть! Придбання автокрісла – це найперший крок, якщо дорослі хочуть брати в авто дитину! Одначе, навколо цього твердження є стільки упереджень!

Помилка № 1. Можна відразу придбати крісло «на виріст», щоб довше його використовувати

Дурниця! І дуже небезпечна дурниця! Адже, якщо потрібно отримати від крісла захисні функції, то його потрібно підбирати, враховуючи вагу і зріст дитини. У кріслі невідповідної групи (завеликому) дитина банально літатиме при різкому гальмуванні або зіткненні. І запросто вилетить уперед або вбік, оскільки паски безпеки по висоті пролягатимуть на її тілі не там, де мали б стримати у момент небезпеки.

Помилка № 2. Новонародженому не потрібне автокрісло

«Оскільки дитина ще не сидить, то тримати її краще на руках» – так собі думають більшість батьків. Точно? А де ця дитина опиниться у момент зіткнення, якщо дорослий вилетить у лобове скло? До речі, закордоном із пологового дітей везуть саме в автокріслах, а в деяких країнах і не випишуть маму з малям, доки дбайливі батьки не покажуть, чи правильно у салоні авто встановлено крісло для немовляти. А це означає, що такий пристрій, безумовно, є гарантією безпеки дитини в дорозі. Практично всі автокрісла групи 0 зроблені таким чином, що дитина в них знаходиться в положенні напівлежачи, надійно пристебнута, а для захисту голови присутній м’який валик.

Помилка № 3. Якщо їздити з дитиною не часто, можна купити старе крісло або дешеву модель

Дійсно, купити автокрісло б/в це хороший варіант, якщо є впевненість у тому, що воно не побувало в ДТП, а власники продають його тільки через те, що дитина з нього виросла. Проте крісло, яке побувало в аварії, вже не буде захищати дитину, навіть якщо на вигляд воно практично як нове. На такому пристрої можуть бути мікротріщини, які неможливо помітити неозброєним поглядом, а от в нештатній ситуації вони можуть вартувати здоров’я, а то й життя. Дешеві ж крісла не завжди мають відповідні сертифікати, а це означає, що їх не випробовували, тобто чи здатні вони бодай якось захистити – ніхто не знає! Якщо потрібно вибрати недороге автокрісло, все одно важливо звертати увагу на відповідність євростандарту ECE R44 / 03 або ECE R44 / 04.

Помилка № 4. Дитині не подобається їздити в автокріслі, їй нудно і некомфортно бути прищепнутою, її рухи сковані

Якщо батьки використовують автокрісло ще з самого народження дитини, то такої проблеми немає! Але навіть якщо дитина протестує, має працювати правило: машина нікуди не поїде, поки всі пасажири не будуть пристебнуті ременем безпеки на своїх сидіннях. Тут важливо показати дитині особистий приклад і завжди прищіпатися в автомобілі. Якщо дитині справді нудно, то в дорогу пасує захопити щось для її розваг, але це аж ніяк не означає, що їхати вона має поза кріслом. Старшим дітям буде приємно вибирати крісло разом із батьками – тоді воно точно подобатиметься більшеJ

Помилка № 5. Школярикам не обов’язково перебувати в автокріслі, таких дітей можна прищіпати вже звичайним ременем безпеки

Автомобільний ремінь безпеки розрахований на людину вагою від 40 кілограмів і зростом від півтора метра. Тільки за такої умови ремінь зможе виконувати функцію захисту. То скільки вашій дитині ще рости і добряче їсти канапки?Якщо дитина прищіпається за допомогою штатного ременя (навіть якщо під дитину щось підкласти), то під час різкого гальмування вона вигулькне з-під нього і вилетить з авто або ж отримає сильну травму шиї і грудної клітини. Подивіться колись, на якому рівні проходить пасок на тілі вашої дитини – саме там у разі небезпеки дитина може травмуватися.

Ви ще сумніваєтеся, чи варто купувати дитяче автокрісло? Особливо, якщо возите дитину хіба в садок чи школу? А ще вас переслідує думка, що «от колись же ми всі їздили, і нічого – вижили»?

Цікаво, чи щось може переконати таких упертюхів? Спробуємо. Більшість ДТП за статистикою стаються якраз неподалік від будинку або в недалеких поїздках за швидкості всього 40 км / год. А ціни на добротні нові автокрісла з відповідними сертифікатами дорівнюють трьом-чотирьом бакам бензину! Чи можна цю ціну порівняти із ціною життя власних дітей? За статистикою, транспортування дитини в автокріслі знижує ймовірність смертельних травм на 75%. Якщо ж такі аргументи не діють – дивіться краш-тести! Там точно можна побачити, що відбувається у момент лиха із прищепнутою дитиною в автокріслі. Вона має шанс! І ймовірно, лишиться живою та здоровою. А в дитини без автокрісла ви цей шанс вже забрали.