Правоохоронці знайшли зловмисника, який розтрощив двері у Самбірській поліклініці

Тепер працівники поліції перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших злочинів

Нагадаємо, 16 січня у Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що вночі у приміщенні Самбірської центральної районної поліклініки було пошкоджено близько сорока дверей у кабінети, вчинено безлад і розкидано майно. У подальшому одна з працівниць медзакладу повідомила, що з приміщення викрали її ноутбук вартістю близько 28 тисяч гривень.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, працівники сектору карного розшуку Самбірського відділу поліції з’ясували, що до вчинення цих кримінальних правопорушень причетний раніше судимий 21-річний місцевий мешканець. Викрадений ноутбук вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших злочинів.