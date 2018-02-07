На «міні-канікули» від завтра підуть учні 14 шкіл Львова (доповнений список)

Від завтра буде призупинено навчання у 14 школах міста

Від завтра, 8 лютого, у 14 навчальних закладах Львова буде призупинено процес навчання. Діти не відвідуватимуть школу впродовж четверга-п’ятниці у зв’язку з відсутністю понад 30% школярів у навчальному закладі. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Управління освіти Львівської міської ради задля запобігання росту захворюваності на грип, враховуючи клопотання адміністрацій СЗШ № 48, СЗШ № 55, ЛСШ «Надія», НВК ім. В. Стуса, СЗШ І ст. «Джерельце», СЗШ № 70, СЗШ № 24 ім. м. Конопницької (початкова школа), СЗШ № 7, СЗШ «Лідер», ЛНВК «Школи І ст. – гімназії», СЗШ № 78, АШ «Тривіта», СЗШ № 21, СЗШ № 8 (початкова школа), на основі моніторингу захворювання учнів, інформує щодо призупинення навчального процесу у вищеназваних навчальних закладах з 08.02.2018р. до 09.02.2018р. (включно).

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомляли про призупинення навчання у 12 школах міста.

У зазначених навчальних закладах підготують відповідні накази, в яких з метою виконання навчальних програм передбачать відпрацювання пропущених занять шляхом ущільнення навчального матеріалу, про що поінформують учнів і батьків.