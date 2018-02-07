На Львівщині створять великий транспортний хаб

Прокладення колії європейського зразка до Львова сприятиме створенню транспортно-логістичного хабу на Львівщині. Про це в інтерв’ю виданню «Обозреватель» розповів народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Ярослав Дубневич.

«Євроколія дасть країні одразу купу переваг. Почну з того, що виграють вітчизняні виробники (передусім,– аграрії), які сьогодні переправляють зерно на експорт або морем (через одеські порти) та автотранспортом (через західний кордон). Залізниця задіяна не так активно, як могла б, оскільки перевалка відбувається вже на території Польщі, а переставляти вагони з нашого візка (шириною 1520 мм) на європейські – це додаткові витрати, й немалі. До того ж, зі збільшенням потоку вантажів з України, який спостерігається останнім часом, перевалка в Польщі гальмується – там не встигають, не справляються. Возити зерно до Одеських портів – витрати на дорогу. Транспортно-логістичний хаб на Львівщині, який би мав сполучення з Європою через євроколію, дозволить нашим аграріям економити й на логістиці, й на час», – розповів народний депутат.

Водночас, за словами Ярослава Дубневича, нові можливості будуть цікаві не лише агробізнесу, а також – металургам, хімікам, машинобудівним підприємствам. Адже спрощене залізничне сполучення з Європою – це шанс для багатьох українських підприємств, які виготовляють власну продукцію чи переробляють імпортну сировину, або ж задіяні як великовузлові складальні підприємства, — заощадити час та значні кошти на транспортуванні своєї продукції до Європи. Крім того, це може привабити закордонних інвесторів, міжнародний бізнес.

«З відкриттям хабу на Львівщині великі міжнародні корпорації (як з боку Європи, так і з Китаю) отримають можливість розташовувати на території України власні підприємства й без перепон транспортувати, або перевалювати та зберігати вже готову продукцію. Український ринок праці ще довго буде залишатись привабливим для міжнародного бізнесу. Відповідно, для України це нові робочі місця, це розвиток інфраструктури, це новий рівень в транспортній галузі. Львівський регіон сьогодні виглядає більш ніж привабливо: європейський кордон поруч, дороги є. Більш того: є й відрізок євроколії, що йде по території Львівщини. Залишається його лише довести до Львова», – розповідає Ярослав Дубневич.

За інформацією Львівської газети, попередньо такі хаби заплановано зробити в Мостиському та Городоцькому районах.Нагадаємо, попередньо планується, що євроколія підходитиме до Львова двома шляхами. Перша гілка такої колії повинна проходити через Рава-Руську до Львова, друга – з Перемишля до Львова.