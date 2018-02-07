До кінця року Львів матиме 30 німецьких трамваїв

Вживаний електротранспорт куплять у Берліні орієнтовно за 800 тисяч євро

Як розповів «Львівській газеті» директор «Львівелектротрансу» Олег Береза, усі 30 трамваїв марки «Татра» та «Шкода» є вживаними, однак пройшли капітальний ремонт.

«Коли вони приїдуть до нас, то ще треба буде переобладнати їх під наші рейки. Тоді вони зможуть нормально функціонувати у Львові», – сказав Олег Береза.

За його словами, коштуватиме ця покупка приблизно 800 тисяч євро. Придбають трамваї за кредитні гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку.

«Їхні спеціалісти та консультанти перевіряли ці трамваї, оглядали їх стан. Тобто все відбувається у їхніх рамках процедури та правил», – наголосив Береза.

Зараз підприємство має погодити доставку трамваїв до Львова. Після цього протягом 5 днів треба заплатити аванс.

А далі – протягом року – рівними частинами транспорт доставлятимуть в Україну.

Загалом планують, що до кінця 2018 усі трамваї виїдуть на колії міста.