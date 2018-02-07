12 неймовірних собак з ЛКП «Лев» шукають теплі домівки

12 собак, які з невідомих причин опинилися на вулиці та зараз перебувають у ЛКП «Лев», шукають нові домівки та чуйних господарів

Зараз ці красені та красуні перебувають в ЛКП «Лев, до отримують необхідний догляд, піклування, навчаються з кінологом і проходять грумінг-процедури. Проте їм потрібна постійна любляча сім’я. Якщо ви хочете взяти собаку у родину, на вас чекають у ЛКП «Лев»: Львів, вул. Промислова, 56. ЛКП працює щодня без вихідних з 08:00 до 20:00.

Ванька. Маленький та чемний собака. Має цікавий окрас хутра. Любить лащитись та спілкуватись з людьми. Підійде для прилаштування у квартиру, оскільки він зовсім невеликого розміру, охайний.

Скай. Граційна красуня з чудовою мімікою. Справжня собака-друг, а ще – добрий охоронець та затишний релакс після важкого дня.

Джеремі. Метис німецької вівчарки. Розумний, виважений собака середнього віку, який вірно та завжди радісно зустрічатиме свого нового, надійного господаря.

Фаня. Молоденька невеличка собачка, трішки більша за розміром за кота. Зараз ще трішки налякана, та коли відчує що поряд вірний друг, стане допитливою і грайливою. Через свій розмір та ніжну вдачу, Фаня – виключно квартирний варіант собаки.

Бізон. Зворушливий малюк. Він потрапив у ЛКП “Лев” після ДТП з численними травмами. Та завдяки професійній роботі ветеринарів, які підібрали необхідне лікування та забезпечили догляд, цей собачка вже знову став на лапки та з радістю переїде жити в справжню, надійну нову родину.

Саллі. Чорно-біла красуня віком до одного року. Товариська, розумна, віддана. Добре піддається навчанню.

Меланка. Молода собака, метис вівчарки. Наразі ще не зовсім довіряє людям, та завдяки постійним заняттям з кінологом собака з кожним днем стає все більш соціалізованою. В хороших та надійних господарів стане чудовим охоронцем та вірним другом.

Пельмень. Кумедний невеличкий собачка-друг. На фото він – щойно з грумінгу: біленький, пухнастий і охайний. Хоча з вулиці потрапив в ЛКП «Лев» у дуже занедбаному стані. Очевидно, попередні господарі не дбали про нього, на хутрі в собачки утворилось чимало ковтунів. Зараз цей песик-красень потребує люблячу родину, яка дбатиме про нього, а він, у свою чергу, подарує вірність та чудовий настрій кожного дня.

Стіві. Цей чудовий собака досі у ЛКП “Лев”. Абсолютно соціалізований та невибагливий собака, терплячий, не гавкучий, слухняний і виважений. А ще у нього чудова зачіска від професійного грумера. “Ми страшенно не хочемо такого красеня відпускати назад, на місце відлову, тому просимо зголоситися людей, які можуть забрати цього добряка до себе та подарувати йому любов та теплий дім”, – кажуть у ЛКП “Лев”.

Аделька. Рудий ніс. Молоденька красуня віком до одного року. Руда тендітна красуня, ідеальний варіант для квартири, адже вона чемна, охайна, з аристократичною поведінкою.

Барс. Молодий метис німецької вівчарки, енергійний, гавкучий, знає деякі команди та добре піддається навчанню. Стане добрим охоронцем і другом.

Непосидюча Жужа-Лиска ще досі у ЛКП «Лев». Вона – енергійна та грайлива руда лисичка-красуня. Чудово піддається навчанню та любить лащитися, дуже орієнтована на людину. Підійде на прилаштування у квартиру.

Фото Марти Сирко та ЛКП «Лев»