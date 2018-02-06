Від неокласики до року: «Дударик» відкриє Шевченка по-новому

Хорова капела «Дударик» запрошує на новий грандіозний проект, який здійснить революцію у сприйнятті Шевченка, щоб українці побачили у ньому когось більшого від дядька в кожуху з підручника, відкрили для себе завжди актуального сучасника

Хорова капела «Дударик», академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, найкращі солісти Львівської опери – Тетяна Вахновська, Тарас Різняк, Микола Кортуняк, неперевершена оперна діва Софія Соловій, неймовірна Оксана Муха, «Rock Orchestra» й інші виконавці – про сучасні і позачасові вірші Шевченка! Добрі старі традиції Шевченкових вечорів у новому обрамленні – це новий проект капели «Дударика» – «ШЕВЧЕНКО REVOLUTION»! Від класики до неокласики та року – це сучасний і завжди актуальний Тарас Шевченко.

«Від малого пам‘ятаю Шевченківські дні у нашій сім‘ї, школі, потім в «Дударику». Порівняти їх можу хіба з Різдвом. Це таке втаємничення своєрідне, вдумливі і просвітлені погляди… Збирались найближчі люди, співали пісні на Шевченкові вірші, часом декламували. Діти готувались, ставили сценки про малого Тараса. Пам’ятаю повно люду на «Шевченківських концертах» під час «відлиги»: спільне співання «Дум» і «Заповіту» з Дніпром; єднання, грудирозпираюча жага бути поміж однодумцями, українцями, твердорукими патріотами, – пояснює автор ідеї та аранжувань, керівник колективу «Дударик» Дмитро Кацал. – Мене навчив шанувати Шевченка Батько, світлої пам‘яті. А його навчив Львів. Тож для Вас, батьки, і для тебе, Львове, цей «Шевченківський концерт»! Ми підготуємо якнайкраще – з найкращими солістами і найкращими оркестрами. А ти прийдеш, якщо і тобі потрібна ота жага єднання. Приводь зі собою дітей, вони від нас, їх батьків, цього навчаться жити і людей любити. Приєднуйтесь до «Шевченко Revolution!»

«ШЕВЧЕНКО REVOLUTION» – це сучасний і важливий концерт, на якому вартує побувати усією родиною, щоб багато зрозуміти про нього і, можливо, щось про себе. Попереджаємо: починається «ШЕВЧЕНКОРЕВОЛЮЦІЯ» на сцені, потім у головах, а закінчується зміною в середині країни», – пишуть організатори.

Дата початку «ШЕВЧЕНКОРЕВОЛЮЦІЇ» – 11 березня, Львівська філармонія, 16:00 та 19:00.

Квитки тут: https://goo.gl/Q6FV1q і тут: https://goo.gl/1gmTjY

Подія на Фейсбук: https://m.facebook.com/events/548471258838778, https://m.facebook.com/events/357524358046732