В Івано-Франківську 25-річна жінка померла через ускладнення від кору

Про це під час брифінгу повідомив директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта

«На жаль, підтвердився ще один випадок смерті від кору. Жінка 25 років в Івано-Франківську померла від ускладнень, спровокованих кором», – цитує Курпіту УНН.

За його словами, від початку року від кору в Україні померли четверо людей – двоє дітей і двоє дорослих.

Як повідомило видання «Галка», 25-річна жінка померла в ніч на 3 лютого. Відомо, що 15 січня жінка, яка мешкала в одному з сіл Івано-Франківщини, захворіла на гостру вірусну інфекцію, ймовірно – грип, а потім – на кір. Спершу її лікували у Надвірнянській райлікарні, а 1 лютого доставили в Івано-Франківськ у стані глибокого шоку – третього ступеня. Врятувати життя пацієнтки медикам не вдалося.

Івано-Франківщина є лідером в Україні за кількістю хворих на кір. У регіоні ще два тижні тому закінчилися запаси вакцин від хвороби, зараз чекають додаткових доз із інших областей.

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