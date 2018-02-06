У театрі Заньковецької – «KVITKA відома і невідома»

Унікальна концертна програма присвячена 65-літтю від дня народження легендарної Квітки Цісик. Початок – о 17:00 та 19:30.

У програмі концертів «KVITKA відома і невідома» – твори, які виконувала Квітка в оригінальному і естрадно-симфонічному звучанні. Улюблені композиції співачки-легенди прозвучать у виконанні ОКСАНИ МУХИ, СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ, ROCK ORCHESTRA та іменитих гостей свята.

«Це мої концерти вдячності Квітці, – розповідає співачка Оксана Муха. – Цю програму провезу Україною, щоб репрезентувати і популяризувати її творчість. З Квіткою Цісик я зростала і навчалася, любила, з її пісень почалося моє професійне життя. Вона подарувала мені пісенний світ такої духовної і професійної якості, якого ще й донині немає в Україні. Квітка вклала колосальний труд, велетенський ресурс – духовний і матеріальний, додала свій талант і репутацію, аби в одному із трьох своїх альбомів написати: «Ця збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу. Присвячую поривам нескореного українського духу і його безнастанним змаганням по обох боках океану».

Проект «KVITKA» – результат творчих пошуків Оксани Мухи та її спроба відкрити творчість Квітки Цісик українцям. Доповненням пісенного образу Квітки, будуть прем’єри, фільм і виставка фотоколажів від співачки. Спільно з родиною співачки Оксана Муха готує нові ексклюзивні матеріали, які відкриють нам ту Квітку, якої ми досі не знали.

«Для проекту «KVITKA» багато творів зі свого репертуару доводжу до рівня квітчиних стандартів, і це дуже непросто. Це буде радісний концерт, концерт-зустріч. Зі мною на сцені будуть мої друзі-виконавці, а також гості. Готуємо сюрпризи і відкриття», – додає Оксана Муха.

Окрім Львова, концерти «KVITKA відома і невідома» заплановані у квітні-травні в інших містах Західної та Центральної України.

«KVITKA відома і невідома» –28 квітня, Театр ім. М. Заньковецької, початок – о 17:00 і 19:30.

Квитки – в касі театру (тел.: 032-235 55 83) і онлайн: https://goo.gl/n1rons і https://goo.gl/FhxEAw

Довідка. Оксана Муха – українська співачка. У її репертуарі твори від стародавньої української народної пісні – і до сучасної авторської та експериментальної музики. З 2007 р. і до сьогодні Оксана Муха працює у творчому тандемі із композитором та продюсером Дмитром Кацалом (керівник легендарної капели «Дударик»). Із капелою дебютує на професійних сценах та видає за її сприяння дебютний сольний CD «RE:SHETO» (2010 р.). Володарка Гран-прі І міжнародного фестивалю ім. Квітки Цісик (2011 р.), де її називають «українською Квіткою Цісик». Ініціаторка і видавець першого CD пластових пісень «При Ватрі» – до 100-ліття Пласту (2012 р.). У cпівпраці із провідними українськими артистами реалізує проекти «Івасюк» та «Івасюк – перезавантаження» (2013 р.). У 2014 р. виходить знаковий сольний CD різдвяної музики «Колядки та щедрівки». Оксана Муха успішно виступає на провідних сценах України, Європи та Північної Америки. Постійно працює над створенням нових концертних програм та записом нових CD. З успіхом презентувала в Україні концертні програми «Без пафосу», «Різдвяний Unplugged», «Від Шевченка до Костенко», «Різдвяний вечір». Мета Оксани Мухи проста і велика водночас – щоб українська пісня звучала і співалась у кожному українському домі.