У Львові вночі прогнозують до 16 градусів морозу

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що 7 лютого на дорогах Львова – ожеледиця. Буде без істотних опадів, уночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14-16° морозу, вдень – від 0 до 2° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради застерігає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, – бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, обов’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Особливе прохання до водіїв великогабаритного транспорту при погіршенні погодних умов – об’їжджати Львів.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80. Особливо – якщо бачать безпритульних, адже в місті цілодобово працює пункт обігріву на вул. Кирилівській 3-а. Окрім того, від сьогодні на період значного зниження температури повітря (від – 10) працюватимуть пункти обігріву на вул. Личаківській, 56, вул. Сербській, 15 та вул. Городоцькій, 163а.

8 лютого буде хмарно, вночі без опадів, вранці та вдень сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Вночі та вранці подекуди туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень 0 – 5° тепла.

9 лютого – часом сніг і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, від 3° морозу до 2° тепла.