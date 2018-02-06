У центрі Львова на літню жінку впала бурулька

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 6 лютого о 15.24 год. у Львові між будинками № 7-9 на вул. І. Франка (Личаківський район) на жінку, 1947 року народження, впала бурулька.

Унаслідок події жінка отримала травми. Потерпілу з діагнозом «струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма» бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано в комунальну 8-му міську клінічну лікарню. Обставини події встановлюють.

Через перебої температури повітря, з дахів будівель може спадати сніг, а також бурульки. Працівники ЛКП знімають цей сніг, а якщо його неможливо зняти, то обгороджують небезпечні ділянки, щоб унеможливити його падіння на людей. Мерія закликає містян бути обачними і не ходити близько до будинків, а також переходити лише у спеціально відведених місцях.

Зокрема, щоб уберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

– проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

– не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

– не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

– власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

– обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.