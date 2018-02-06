У Бориславі поліцейським довелося застрелити пса, який покусав 94-річну бабусю

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 6 лютого, близько 11.00 у Бориславське відділення поліції надійшла інформація від сусідів про те, що в одному з домогосподарств по вулиці Каденюка у Бориславі на літню жінку накинувся дворовий пес.

На виклик негайно виїхала група реагування патрульної поліції. Прибувши на місце події, правоохоронці побачили собаку завбільшки з німецького вівчара, який рвав зубами господиню та нікого не підпускав до себе. Сусіди, почувши крики, прибігли на допомогу бабусі, яка вже втрачала свідомість, проте не наважувалися зайти на територію домогосподарства.

Коли поліцейські зайшли на подвір’я, пес кинувся на них і вхопив одного за одяг – тоді правоохоронці прийняли рішення використати табельну зброю. Від отриманих поранень собака помер.

Медики, котрі приїхали на виклик, госпіталізували потерпілу з діагнозом «чисельні кусані рани кистей рук, передпліч, стегон, значна крововтрата». У травматологічному відділення лікарі зашили рани, зараз загрози життю пацієнтки немає.

«Встановлено, що 94-річна бабуся проживала разом зі своєю онукою, якої у цей час якраз не було вдома. Пес жив у домогосподарстві кілька років, і поки що не зрозуміло, чому він накинувся на господиню. Тіло собаки скерували на експертне дослідження. Зокрема, ветеринари мають встановити, чи був у нього сказ», – розповів начальник Бориславського відділення поліції підполковник поліції Олександр Закутний.