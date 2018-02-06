Селянам Львівщини надаватимуть юридичні консультації

Виїзди на село в управлінні юстиції області обіцяють організувати вже з наступного тижня. Розповіла начальниця обласного управління юстиції Іванна Смачило.

«Найбільше питань, які цікавлять мешканців сільських населених пунктів це: спадщина, реєстрація нерухомості, реєстрація земельних ділянок, питання по оренді паїв. По всіх цих напрямках ми будемо брати фахових спеціалістів, щоб відразу вирішувати питання цих людей», – каже Іванна Смачило

Наразі в управлінні юстиції ще розробляють маршрути таких поїздок. Але кажуть, людей, попереджатимуть заздалегідь, якщо їхатимуть з консультаціями в той чи інший район Львівщини.