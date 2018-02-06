На Кохавинській паперовій фабриці запрацював новий цех

Сьогодні, 6 лютого, в смт. Гніздичів Жидачівського району ввели в експлуатацію новий цех ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» з виготовлення паперових рушників

Цех включає дві лінії виробництва. Розширення виробничих потужностей дозволить додатково працевлаштувати 24 працівників. За словами керівника управління залучення інвестицій у Львівській ОДА Романа Матиса, середня заробітна плата за січень 2018 року на ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» становила 10 700 грн.

У проект інвестували 2 млн євро. На підприємстві працює понад 300 осіб. З грудня 2016 експлуатується нова виробнича лінія продуктивністю тисяча тонн у місяць, в яку інвестовано три мільйони євро. Завдяки цьому фабрика виготовлятиме в місяць понад 3,5 тис. тонн продукції.

Завдяки оновленню та удосконаленню виробництва, підприємство демонструє високі темпи росту обсягів виробництва та гарантує високу якість своєї продукції. Потужність паперових машин становить 19 тис тонн на рік, переробного обладнання – 90 млн рулонів на рік, підприємство володіє мережею збуту та власним транспортом.

У відкритті нового цеху сьогодні взяв участь голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Торік ми відкрили 84 нових виробництва і дали можливість працювати тут, на Львівщині, понад 8 тисячам людей. Цього року плануємо відкрити не менше. І такі речі, які ми сьогодні спостерігаємо на цій фабриці, повинні бути в кожному районі Львівщини. Дуже важливо, що це виробництво працює на експорт. Маємо гарантований ринок збуту у Чехії, Словаччині, Угорщині», – зазначив Синютка.

Довідка. ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» – підприємство целюлозно-паперової промисловості, виробничі потужності якого розташовані у смт Гніздичів Жидачівського району Львівської області.

Предметом дiяльностi товариства є: виробництво паперу та виробiв з нього i їх реалiзацiя, зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть, торгово-посередницька дiяльнiсть, виробництво товарiв народного споживання.

Обсяг експорту на підприємстві становить близько 40%. Основними споживачами продукції є ТзОВ ВМ Plus (Чехія), ROM-EST EURO (Румунія), ТД «Кохавинка», (м.Київ), ФОП Вайнагій (смт. Гніздичів), СП ТОВ «Київ-Захід» (м. Червоноград), ФОП Колінко (м. Трускавець), ТзОВ «Нова Сервіс» (м. Пустомити), ТОВ ТДК (м. Тернопіль). Частину продукції експортують у Білорусь, Молдову, Угорщину та Нідерланди.