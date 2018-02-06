Мешканця Львова судитимуть за заклики до зміни кордонів

Чоловікові загрожує до 5 років у в’язниці

За розповсюдження публічних закликів щодо змін меж та території державного кордону України мешканець м. Львова може опинитись за ґратами на 5 років, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Слідчі управління СБУ у Львівській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 39-річного львів’янина, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110 КК України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний чоловік у березні-травні 2014 року, зареєструвався у одній із заборонених в Україні соціальній мережі, де розповсюджував статті та інші матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Личаківського районного суду м.Львова для розгляду по суті.