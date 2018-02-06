До Львова їде «Кіносуміш»

Кіноальманах представляє оригінальний погляд нового покоління українських кінематографістів. Це нові обличчя й актуальні теми, осучаснення традицій і пошук іншості, – зазначають організатори.

Показ шести короткометражних фільмів київських режисерів уже відбувся в трьох містах України і тепер їде до Львова. «Кіносуміш» – це драми, комедії та навіть документальні фільми. Стрічки представляють оригінальний погляд нового покоління Y українських кінематографістів.

У роботах молодих митців містика переплітається з натуралізмом, а трагічне з іронією. Вони знімають про те, що справді хвилює, і про те, про що інші мовчать, про те, що боляче й страшно. Історія і сучасність. Катастрофи ХХ століття і гібридна війна на Сході. Це покоління не чекає готових рецептів, не вкладається в існуючі правила.

У фільмах молодих режисерів знімалися і молоді, і відомі актори театру, кіно та серіального телевиробництва України:

Віктор Стороженко – артист Київського Молодого Театру.

Михайло Кукуюк – відомий актор українських кіносеріалів, провідний актор Київського Театру на Лівому Березі.

Євген Малуха – актор театру та кіно, відомий за дубляжем серіалів «Альф» та «Сімпсони»

Вікторію Білан-Ращук – актриса театру та кіно. Артистка Національного Академічного Драматичного Театру імені Лесі Українки

Борислав Борисенко актор театру та кіно.

«EGO FILM GROUP» – об’єднання молодих кінематографістів, створене у 2016 році. Ініціаторами групи стали студенти Інституту екранних мистецтв КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого майстерні заслуженого діяча мистецтв України завідувача кафедри режисури телебачення Василя Вітра. За короткий час було створено понад 20 фільмів. Учасники об’єднання є лауреатами та переможцями українських та міжнародних фестивалів. Об’єднання співпрацює з мистецькими організаціями в Україні, Польщі та Молдові. У планах об’єднання – реалізація кінопроектів, спрямованих на розвиток популярного українського кіно в різних жанрах та формах.

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