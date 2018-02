Львівська філармонія запрошує на Simply the best

Цей проект – підбірка кращих джазових і блюзових хітів у виконанні трьох співаків – фіналіста «Голосу країни» Аніс, а також солісток філармонії Наталії Грановської і Маріанни Лаби. У програмі концерту – твори культових джазових й блюзових співаків – Луї Армстронга, Рея Чарльза, Елли Фіцджеральд, Барбари Стрейзанд та інших зірок, імена які вписані в світову культуру музики.

Програма Simply the best об’єднала найкраще. Адже кожна пісня має за собою історію, кожна історія – особлива. Наприклад, світла й ніжна What a wonderful world Луї Армстронга побачила світ 1968 року, у вирі міжрасових заворушень у США, тому стала своєрідним знаком миру й оптимізму. А пристрасна I will survive Ґлорії Ґейнор – про людину, що зібрала всі сили, аби йти далі, – стала гімном феміністських рухів. У програмі вечора – з перших нот знайомі Smoke gets in your eyes, Feeling good, Unchain my heart, енергійні Hit the road Jack і Simply the best. Шоу обіцяє бути яскравим та енергійним.