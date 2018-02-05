В Україні ліквідують пенсійні управління

Ще у вересні минулого року Кабмін розпорядився модернізувати Пенсійний фонд. Для цього затвердив “Стратегію модернізації і розвитку Пенсійного фонду до 2020 року”.

Таким чином хочуть перейти на європейські стандарти обслуговування людей. А заодно і оптимізувати витрати. Вже зараз подібні заходи проводять у кількох областях України – Львівській, Херсонській, Черкаській, Хмельницькій та Кіровоградській, повідомляє “Сегодня”.

Що ж чекає пенсіонерів після запровадження змін?

Найголовніше – пенсійні управління, до яких так усі звикли поступово будуть реорганізовувати. Натомість планують створити «агентські пункти». В одному районі їх буде кілька – для зручності людей. У 2017 році вдалося відкрити 700 таких пунктів, не менше планують запустити і цього року.

Їх облаштують у приміщеннях інших закладів та підприємств. Зокрема, пошти, банків чи інших організацій. У невеликих населених пунктах планують розташувати такі пункти у приміщенні ОТГ.

Пенсіонерам це буде зручніше, а Пенсійному фонду – вигідніше.

Адже так управління зможе скоротити адміністративні витрати. Адже стане менше керівників, начальників відділів, бухгалтерів і техпрацівників.

Зекономить відомство і на обслуговуванні будівель. До того ж наголошують – часто облаштувати комфортні умови у тих приміщеннях, які зараз використовують управління, є неможливо. Зробити ремонт, оплатити оренду та комунальні послуги – зазвичай ці витрати сягають таких сум, що є просто невиправданими.

Для пенсіонерів позитив у тому, що зникнуть черги. Обслуговуватись можна буде не лише за місцем реєстрації. Передбачають, що людина зможе отримувати консультацію у будь-якому «агентському пункті», де їй буде зручно.

Для цього протягом 2018 року усю документацію Пенсійного фонду планують перевести в електронний формат. Тож інспектор завжди матиме доступ до електронної пенсійної справи людини, яка до нього звернулася.

Ще одна новація – повністю ліквідують пенсійні посвідчення. Натомість людям видадуть пластикові картки. Вони стануть своєрідним ключем у доступі до електронної пенсійної справи.

Пластиковий документ буде у вигляді банківської карти. На ньому розмістять усю інформацію про пенсійну справу. Водночас таке посвідчення буде і платіжною банківської картою.