У найближчі дні на дорогах міста збережеться ожеледиця

Завтра вночі випаде невеликий сніг, удень буде без істотних опадів, уночі та вранці – слабкий туман. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу. Львівська міська рада закликає усіх бути обачними під час руху.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради просить водіїв за можливості утриматися від поїздок власним транспортом, а тим, хто виїхав, – бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами, обов’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Особливе прохання до водіїв великогабаритного транспорту: в разі погіршення погодних умов – об’їжджати Львів.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих львів’ян, гостей міста просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80. Особливо – якщо бачать безпритульних, адже в місті цілодобово працює пункт обігріву на вул. Кирилівській, 3-а. За необхідності – працюватимуть додаткові.

У середу, 7 лютого, синоптики прогнозують без істотних опадів, на дорогах ожеледицю. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 8-13 градусів морозу, місцями 16-18 градусів морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.