У Львові пройдуть змагання з велосипедного туризму Snow bike – 2018

Клуб велосипедного туризму «Колесо вітрів» проводить змагання з велосипедного туризму «Snow bike – 2018», які відбудуться 25 лютого 2018 року. Початок – о 13.00, реєстрація розпочнеться з 12.00 у парку ім. Івана Франка (поблизу пам’ятника І.Франку). Ці змагання проводять традиційно в останню неділю зими, як відкриття велотуристичного сезону.

У заході можуть брати участь не тільки спортсмени, а й будь-хто, хто не байдужий до двохколісного транспорту. Вік необмежений.

У програмі змагань традиційні дистанцій для велосипедистів: це подолання природних перешкод – «тріал».

Щоб узяти участь у змаганнях, потрібно зареєструватися, відправивши на електронну адресу дані про себе (прізвище, ім‘я та вік учасника): koleso_vitriv@ukr.net до 24 лютого.

Змагання відбуваються за будь-якої погоди.

Довідка за тел.: 067 36 83 280.

Організатори: управління молоді та спорту ЛМР, Клуб велосипедного туризму «Колесо вітрів».