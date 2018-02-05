У Львові презентують «Анімаційну абетку безпеки»

Компанія «АРТ-Відео» розпочинає дитячий проект «Анімаційна абетка безпеки». Презентація проекту відбудеться у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, де навчаються майбутні рятівники-вогнеборці, – повідомляє прес-служба ЛДУ БЖД ДСНС України

У фільмах «Фокс і Трот поспішають на допомогу» знаменита рятівниця лисичка Фокс прийде на допомогу малюкам: витягне кеди з тостера, дітей із води та з інших халеп та зупинить пожежі й повені. А все тому, що Фокс – головний спеціаліст із правил безпеки! Також діти побачать легенди про походження вогню (мультсеріал «Легенди України»).

Перегляд мультфільмів поєднають із цікавою екскурсією. Юні глядачі дізнаються про основи пожежної безпеки, адже електрика, газ, звичайні сірники, запальнички у дитячих руках можуть перетворитися з добрих друзів, які допомагають нам щодня, на джерело лиха для всієї сім’ї. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності навчають не тільки ліквідовувати надзвичайні ситуації, а й проводити профілактичну роботу з громадянами, починаючи з найменшого віку, адже «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» – основне завдання кожного рятувальника.

Низку схожих акцій із великим успіхом компанією «АРТ-Відео» провела минулими роками в Києві, Львові, Івано-Франківську, Краматорську, Маріуполі, Херсоні, Вінниці, Житомирі й у багатьох інших містах України. Найближчим часом герої серіалу Фокс і Трот заговорять польською та англійською мовами, оскільки презентації проекту «Анімаційна абетка безпеки» заплановано також у Польщі та інших країнах Європи.

Переглянути мультфільми про рятувальників-вогнеборців від компанії «АРТ-Відео» можна за посиланням: https://fex.net/#!818117349680

Довідка. У доробку «Арт-Відео» – популярні й рейтингові мультсеріали «Легенди України», «Пригоди кота Викрутаса», «Казковий Патруль», «Духовне Намисто», які транслювали на Першому Національному,телеканалах ТЕТ, НТА. Фільм «Як князь Олег ходив на Візантію» переміг у міжнародному конкурсі «Золота Пектораль» (2011 р.).