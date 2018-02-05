У Львові пікетували Генконсульство Польщі

Сьогодні, 5 лютого, активісти ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Конгресу українських націоналістів» та інших організацій вийшли на акції протесту до польських дипломатичних установ в Україні

Учасники пікету вимагали ветувати закон про внесення змін до закону про Інститут національної пам’яті Польщі. Мітингувальники передали відповідні звернення представникам польських дипломатичних установ.

Пікети одночасно відбулися під Посольством Республіки Польща в Києві, а також польськими консульствами у Вінниці, Луцьку, Одесі, Харкові та Львові на знак протесту проти ухвалення польськими Сеймом і Сенатом змін до закону про Інститут національної пам’яті Польщі, «що принижують українську національну гідність і передбачають кримінальне переслідування за бандерівську ідеологію», – інформує прес-служба ВО «Свобода».

«Ми, живе покоління українців, не дозволимо нікому ображати наших мертвих. Ми ніколи не будемо торгувати пам’яттю наших батьків. Є питання до нас, до українських націоналістів? ‒ Будь ласка! Якщо ви вважаєте, що українських воїнів, які під червоно-чорним прапором і гаслом Степана Бандери «Слава Україні!» воюють не тільки за незалежність України, але й за вільну Європу, за вільну Польщу, треба садити ‒ то садіть нас!

Ми хочемо вільної Польщі і вільної України, бо це запорука геополітичної стабільності Євразії. Спроба поляків сьогодні вчергове домовитися з Росією, як це було в часи Козаччини, поділ України по Дніпру, закінчився падінням і жорсткою окупацією Польщі. Тому ми закликаємо польського посла сьогодні прийти на Бандерівські читання і дізнатися про постать Бандери ‒ сина священика, символа української нації ‒ не з московських карикатур. Ми закликаємо до дискусії на рівні історичних аргументів. У разі підписання цього закону поляки на довгий час підірвуть той союз, який може стати основою стабільності сильної Європи. Ми не будемо бити в спину полякам, як роблять це вони, але вважаємо цей закон неприйнятним і закликаємо накласти на нього вето», – заявив під час пікету в Києві заступник голови ВО «Свобода», очільник свободівців у Київраді Юрій Сиротюк.

Окрім того, 5 лютого народні депутати України від ВО «Свобода» спільно з представниками в парламенті «Національного корпусу» зареєстрували проект Постанови Про Звернення Верховної Ради України до Президента, Сейму та Сенату Республіки Польща. Націоналісти пропонують українському парламенту засудити польський законопроект про внесення антиукраїнських змін до Закону про Інститут національної пам’яті Польщі, який передбачає кримінальне переслідування за «бандерівську ідеологію». Текст відповідного проекту передали голові Верховної Ради України Андрієві Парубію. Очільник українського парламенту пообіцяв, що запропонований проект постанови першим розглянуть на пленарному засіданні ВРУ у вівторок, 6 лютого.

Повний текст звернення авторства “свободівців” можна переглянути за цим посиланням: Текст проекту звернення до польської влади