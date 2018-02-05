Топ-5 емоційних подарунків на День всіх закоханих

Що не кажіть, а Валентинів день, який відзначають 14 лютого, – це гарна нагода потішити свою кохану людину чимось приємним. Але приготуйтесь дивувати та дарувати враження, бо емоції нині цінніші за золоті прикраси чи цукерки. Львівська газета порадить, який подарунок точно сподобається вашій другій половинці і принесе море вражень.

1. Прогулянка на конях або плавання з дельфінами

Спілкування з тваринами завжди дарує багато позитивних емоцій. Тож чому б не спрезентувати коханій людині романтичну прогулянку на конях? Уявіть, як вдвох осідлаєте «вороного» і поскачете назустріч пригодам або повільно прогуляєтесь верхи, насолоджуючись краєвидами гір чи парку. До всього ж спілкування з кіньми (іпотерапія) ще й корисне для здоров’я.

Чимало радості принесе і плавання з дельфінами, не даремно цих тварин називають народними цілителями. Спілкування з дельфінами подарує багато яскравих і позитивних емоцій і такий подарунок точно запам’ятається надовго. До речі, обидві послуги доступні в межах Львівської області.

2. Запис пісні у студії

Якщо ваша друга половинка любить співати і частенько тішить вас своїм голосом, музикуючи в душі, то подаруйте їй можливість записати улюблену пісню в професійній студії звукозапису. Власна пісня чи кавер на улюблений трек? Нехай вибирає сама (сам), головне, що емоції, які отримає людина від такого подарунка безцінні. Тим паче, у Львові чимало студій звукозапису, які надають такі послуги.

3. Квиток на концерт, кіновечір

Якщо ваша кохана чи коханий фанатіє від якогось виконавця, чудовим подарунком буде можливість потрапити на виступ цього артиста. До всього – це також гарна нагода провести разом час, потанцювати під улюблені пісні та насолодитись романтичними митями разом. З концертом не склалося? Не біда. Влаштуйте коханій половинці романтичний кіновечір: підіть на вечірній сеанс в кінозал похрустіти попкорном або подивіться улюблену стрічку вдома з келихом вина та смаколиками.

4. Сертифікати на послуги

Такий подарунок буде ідеальним для людей, про яких кажуть «у них є все» або ж коли дарувальнику бракує фантазії. Жінки точно зрадіють сертифікату на покупку косметики чи парфумів, білизни, відвідування салону краси чи косметологічного кабінету. Коханому чоловікові можна спрезентувати сертифікат на відвідування барбер шопу тощо. А сертифікат на СПА процедури буде ідеальним подарунком для двох. Особливо, якщо закохана пара багато працює і проводить разом не надто багато часу.

5. Фотосесія для закоханих

Зберегти безцінні романтичні моменти на фотоплівку – гарний подарунок для закоханої пари. Вибирайте фотографа, бронюйте фотостудію, обдумайте образи – і гайда фотографуватися. Такий подарунок точно припаде до душі вашій другій половинці, а емоції закарбуються не лише в пам’яті, а й на світлинах. З них можна створити фотоальбом чи колаж і переглядати зимовими вечорами.