На вулиці Миколайчука у Львові незаконно зрізали 183 дерева

Після спільного виїзду представників Шевченківської РА, Держекоінспекції та відділу екології на вул. Миколайчука було складено акт про незаконну зрізку цих дерев. Як зазначив директор департаменту містобудування Сергій Коровайник, Львівська міська рада жодних дозвільних документів на це не давала.

«Було виявлено зрізку 183 дерев на вул. Миколайчука. Ми повідомили про це Держекоінспекцію у Львівській області та відділ екології департаменту містобудування. Після цього організували спільний робочий виїзд на місце вирубки дерев. У виїзді були залучені представник Держекоінспекції, комунального відділу Шевченківської районної адміністрації та еколог міського відділу екології департаменту містобудування. На місці ми склали спільний акт, після чого директор Держекоінспекції повідомив охоронні органи про зрізку дерев. Зазначу, що це сталося на території садово-городніх кооперативів», – зазначила голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах.

«На вул. Миколайчука справді виявлено незаконну зрізку дерев, ми про це повідомляли Держекоінспекцію, після чого вона звернулась у відповідні правоохоронні органи. Ми вважаємо цю зрізку дерев незаконною, оскільки Львівська міська рада не давала на це дозвільних документів», – зазначив директор департаменту містобудування Сергій Коровайник.