На Самбірщині голову ОТГ затримали на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі голову однієї з об'єднаних територіальних громад Самбірського району Львівщини

Як інформує Служба безпеки України, правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця п’ятнадцять тисяч гривень за сприяння у перерахуванні коштів згідно з актами виконаних робіт та гарантію укладення нових договорів на ремонтні роботи.

Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Самбора після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі десять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Операцію з викриття хабарника проводили співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За інформацією джерел «Львівської газети», затриманий – Роман Когут, голова Дублянської об’єднаної територіальної громади.