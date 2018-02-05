На Самбірщині голову ОТГ затримали на хабарі
Як інформує Служба безпеки України, правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця п’ятнадцять тисяч гривень за сприяння у перерахуванні коштів згідно з актами виконаних робіт та гарантію укладення нових договорів на ремонтні роботи.
Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Самбора після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі десять тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Операцію з викриття хабарника проводили співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
За інформацією джерел «Львівської газети», затриманий – Роман Когут, голова Дублянської об’єднаної територіальної громади.