На Львівщині зафіксовано 291 випадок кору

Про це повідомили в ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Станом на 2 лютого у Львівській області зареєстровано, згідно з первинними діагнозами, 291 випадок захворювань на кір. З них серед дітей – 217 випадків (74,6%). Серед захворілих дітей 75,3% – не щеплені згідно з календарем щеплень. На стаціонарному лікуванні перебували 162 осіб, з них 113 дітей.

У Львові на кір захворіло 185 осіб, з них 142 дітей.

Протягом останнього тижня додатково отримали щеплення проти кору 4 703 дитини віком від 1 до 9 років.