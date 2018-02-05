На Львівщині подали рекордну кількість заявок на конкурс проектів місцевого розвитку

Цього року конкурсанти подали рекордну кількість проектів – 2765. Про це інформує відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради.

Із 2765 поданих проектів відділ, відповідно до рішення Конкурсної ради, до 17:00 2 лютого проаналізував та надіслав на доопрацювання 575 заявок, 1360 проектам присвоїв реєстраційні номери, 830 – опрацьовує.

За словами начальника цього відділу Івана Собка, усі, хто подав заявку 1-2 лютого, чекають від сьогодні, 5 лютого, на реєстраційний номер (в ідеальному випадку) або отримають відмову, якщо пакет документів не відповідає умовам конкурсу. «Згідно з рішенням Львівської обласної ради №542, відділ має 20 днів на опрацювання всіх документів. Підкреслюю, що ті, хто отримає відмову, зможе подати свою заявку вже на конкурс 2019 року», – поінформував посадовець.

Іван Собко додав, що відділ докладе максимум зусиль, аби якомога швидше завершити опрацювання 830 заявок. «Опісля підготуємо аналітичну інформацію для ознайомлення громадськості та відповідно до рішення №542 всі зареєстровані заявки передамо Конкурсній раді з метою допуску їх на розгляд експертної комісії», – сказав він.

Крім того, у відділі закликають конкурсантів активно відстежувати статус заявки та відвідувати свою електронну пошту, яку вказано в реєстраційній картці.