Для проїзду транспорту відкрили перехрестя вулиць Богдана Котика – Мучної та Личаківської

Для проїзду транспорту повністю відкрито ділянку від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика, зокрема, відкрито для проїзду перехрестя вул. Б. Котика – вул. Мучна – вул. Личаківська.

«З 20 січня було частково відкрито для проїзду вул. Личаківську, на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика. Закритою для проїзду транспорту залишалася вул. Мучна. Для повного відкриття руху автомобілів на цьому перехресті необхідно було завершити роботи із влаштування колектора, дорожнього полотна і замощення тротуарів. Також на вул. Б. Котика було проведено переключення існуючих колекторів у новозбудований. Ці роботи завершено і ми повністю відкрили це перехрестя для проїзду авто. На перехресті вул. Б. Котика – вул. Мучна – вул. Личаківська встановили острівець безпеки для зручності пасажирів під час переходу вулиці», – повідомив Роман Познанський, в.о. директора ЛКП «Львівавтодор».

За його словами, зараз тривають роботи з переключення старого колектора до нового та підключення будинків до нового колектора. Паралельно ведуть роботи на наступній ділянці дороги: вул. Б. Котика – вул. Черемшини.

«Вулицю Личаківську будуємо відповідно до проекту, з врахуванням сучасних будівельних норм, щоб був належний пропуск транспортних засобів, та щоб було безпечно для пішоходів. З цією метою на перехресті вул. Б. Котика – вул. Мучна – вул. Личаківська встановили острівець безпеки. Також на цьому перехресті буде встановлено світлофор, щоб була зручна транспортна розв’язка», – розповів Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

За словами Сергія Бабака, ремонтні роботи на ділянці від вул. Б. Котика до вул. Черемшини триватимуть два місяці. А весь відрізок дороги, до вул. Пасічної, планують заверши до липня, якщо не буде непередбачуваних робіт через колектор.

«Якби на вул. Личаківській ми міняли лише дорожнє покриття, роботи йшли б швидше. Ускладнює роботу заміна колектора, плюс вище догори йдуть скальні породи ґрунтів. Також старий колектор не прокладений рівно. Тому це складна інженерна робота, та все йде згідно з планом», – наголосив Сергій Бабак.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна з розворотним кільцем). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі та інженерних мереж, зокрема колектора.

Реконструкція вулиці здійснюється у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика. І третій етап – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.

У серпні було завершено роботи на перехресті вул. Личаківська-Мечникова, з 18 вересня там повноцінно курсують трамваї.