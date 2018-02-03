З березня у Львові може зрости квартплата. Оновлені тарифи

Голови усіх районних адміністрацій Львова звернулись до Львівської міської ради з проханням підняти тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для населення. Пов’язано це з підняттям з першого січня мінімальної заробітньої плати до 3723 грн.

Відновідно до проекту рішення виконкому, який оприлюднено на сайті Львівської міської ради, тарифи зростуть з першого березня. Вартість оплати для кожного будинку розрахована індивідуально.

З оновленими тарифами можна ознайомитись тут.