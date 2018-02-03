Вночі на Сихові горіла церква МП

Як повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, повідомлення про пожежу надійшло вночі, о 2:18.

Вогонь знищив обшивку даху, дерев’яне перекриття на площі 100 м2, пошкоджений церковний інвентар на площі 40 м2.



Пожежники працювали близько 40 хв. Загалом будівлю церкви вдалося врятувати.

Нагадаємо, 28 січня тут протестувало близько 30 людей проти діяльності цієї церкви. Активісти заявляли, що будівництво здійснили незаконно.