У вівторок стартує реєстрація на ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти наголошує - інструкція для випускників поділена на дві групи

6 лютого розпочинається реєстрація на ЗНО-2018. Триватиме вона до 19 березня. А змінити внесені дані учасники можуть до 2 квітня.

В УЦОЯО кажуть, що ця процедура для різних категорій випускників дещо відрізняється:

«Інструкції щодо реєстрації поділено на дві групи, залежно від того, чи будуть учасники проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Перед початком реєстрації радимо обов’язково ознайомитися з відповідною інструкцією. Це допоможе успішно зареєструватися для участі в тестуванні».

До речі, цього року процедуру реєстрації дещо змінили. Зміни стосуються передусім студентів профтехосвіти та вишів.

Ознайомитися з інструкцією та правилами можна тут.

Важливо, що після реєстрації учасникові має прийти індивідувальний конверт разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 рік».

Зазначимо, що ЗНО-2018 з іноземної мови включає також аудіювання. Для цього аудиторії, в яких складатимуть тести, обладнають спеціальною апаратурою.

Нагадаємо, 31 січня завершилась реєстрація на пробне ЗНО. А саме тестування відбудеться у березні.