Стівен Спілберг, Вуді Аллен чи 50 відтінків свободи: кінопрем’єри лютого

Уже сьогодні, 3 лютого, львів’яни мають змогу доторкнутись до історії легендарного «Міфу». На широких екранах гучна кінопрем’єра – український документальний фільм про життя та загибель оперного співака, соліста Паризької опери Василя Сліпака.

Стрічка тривалістю 64 хвилини про загиблого в АТО співака зі світовим ім’ям стала дітищем режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія (відомі за фільмом «Добровольці Божої Чоти»). Нову роботу режисера створили за рік. У стрічці поєднано документальні кадри та анімацію, яку створив іменитий український карикатурист Юрій Журавель.

«МІФ» – це історія про Василя Сліпака, якого зараз, на жаль, уже немає серед живих. Він пізно почав говорити, але коли почав, то відразу заспівав. Він співав удома, на вулиці, на оперних сценах, на майданах, співав під кулями в окопі… Він подарував людям все, що мав. Своє життя, свою любов і свою пісню…

Трейлер:



У прокат українських кінотеатрів фільм вийде в лютому 2018 року. 3 лютого – прем’єра фільму «МІФ» у Львові

Загалом останній місяць зими приготував для кіноманів більше двох десятків фільмів. Смакові кінорецептори мають задовольнити усіх, на широких екранах і «П’ятдесят відтінків свободи», і «Колесо чудес» від майстра тонкої іронії Вуді Аллена, і не тільки.

1 лютого на екрани вийшов канадський бойовик Брейвен/ Braven

Прем’єра: 1 лютого

Країна: Канада

Режисер: Лін Одінга

В ролях: Джейсон Момоа, Гаррет Діллахант, Стівен Ленг, Занн МаКларнон, Джилл Вагнер

Головний герой – лісник Джо Брейвен – живе разом з сім’єю в горах, на кордоні США і Канади. Одного разу тихе і спокійне життя сімейства Джо порушують селяни наркоторговці, які хочуть сховатися в його будинку. Незвані гості ще не знають, що лісник – принциповий і сильний суперник, який готовий захищати свою сім’ю усіма можливими засобами.

Трейлер:

Фільм став режисерським дебютом Ліна Одінги – професійного каскадера. Він ставив трюки до фільмів «Початок» і «Темний лицар. Відродження легенди».

Любителі сімейного перегляду комедій та фантастики 1 лютого отримали подарунок – фільм Зменшення /Downsizing

Прем’єра: 1 лютого

Країна: Норвегія, США

Режисер: Александр Пейн

В ролях: Метт Деймон, Крістоф Вальц, Хонг Чау, Крістен Уіг

Трейлер:

Земля не витримує кількості населення, що призводить до нестачі їжі, вільного простору та можливості витрачати гроші для багатіїв. Тому науковці зуміли зробити неймовірний прорив – зменшувати людей. Таке відкриття дозволяє значно економити ресурси, які залишилися на планеті. Щоправда, є один нюанс: це безповоротно. А після зменшення крихітні люди, зріст яких становить лише 13 см спокійно живуть у своєму окремому невеличкому світі. У центрі сюжету – подружжя Пола та Одрі, які вирішують наважитися на зменшення.

Усіх, хто з нетерпінням чекав на третю, завершальну, частину кіносенсації, з 8 лютого – 50 відтінків свободи/ Fifty Shades Freed

Прем’єра: 8 лютого

Країна: США

Режисер: Джеймс Фоулі

В ролях: Дакота Джонсон, Джеймі Дорнан, Кім Бейсінгер, Аріель Кеббел, Люк Граймс

Трейлер:

П’ятдесят відтінків свободи – третя і заключна частина еротичної мелодрами, заснованої на романах Е.Л. Джеймс. Режисером знову виступив Джеймс Фоулі, над сценарієм працював чоловік письменниці Найл Леонард.

Пристрасна парочка вже встигла зіграти весілля і насолоджується спокійним, розміреним життям як новоспечене подружжя. Однак їхня ідилія не тривала довго: несподівано колишній бос Ани Джек Хайд вирішує помститися подружжю за своє звільнення і викрадає сестру Крістіана Мію. У цей час Анастейша також дізнається, що чекає від свого чоловіка дитину. Чим закінчаться пригоди парочки, дізнаємося в кіно вже з 8 лютого.

Не забудьте, що фільм з обмеженням 18+!

Не коханням єдиним, але з позначкою 18+. Любителям жахів присвячується – фільм Сламбер: Лабіринти сновидінь/ Slumber

Прем’єра: 8 лютого

Країна: Великобританія, США

Режисер: Джонатан Хопкінс

В ролях: Меггі Кью, Хонор Кніфсі, Сільвестр МакКой, Уілл Кемп, Крістен Буш

Трейлер:

Лікар Еліс вивчає нічні кошмари і поведінку людей у сні, сама при цьому страждаючи параноїдальними видіннями. Вона намагається допомогти молодій сім’ї позбутися неймовірного жаху, з яким вони стикаються щоночі. Але в процесі роботи Еліс доводиться відмовитися від стандартних методів лікування й усвідомити, що ночами в душі сім’ї проникає щось потойбічне. Щоб урятувати людей від цього зла, їй доведеться зустрітися обличчям до обличчя з власними страхами, які переслідують її усе життя.

Фанам американських супергеройських фільмів, заснованих на однойменних коміксах видавництва Marvel Comics, – подарунок на усі 100! – вісімнадцята картина кінематографічного всесвіту Marvel Чорна пантера / Black Panther

Прем’єра: 15 лютого

Країна: США

Режисер: Райан Куглер

В ролях: Чедвік Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупіта Ніонго, Данай Гуріра

Трейлер:

Десь у глибині Африки розташована країна Ваканда – ласий шматок для багатьох людей протягом десятків років. Тут, серед жорстоких пустель, є поклади унікального металу вібраніуму, який поглинає вібрацію. Навіть незначна кількість цього матеріалу може збагатити свого власника, тому люди не зупиняються ні перед чим, щоб дістатися до металу. Захищає свій народ новий король Ваканди принц Т’Чалла. Але коли політика не в силі вирішити всі проблеми, Т’Чалла стає легендарною Чорною Пантерою. Разом зі своєю невеликою армією й агентом Евереттом Россом він готовий боротися проти нових ворогів на захист Ваканди.

Любителі інтелектуального кіно, радійте! Нова стрічка великого режисера Міхаеля Ханеке («Любов», «Піаністка») вже в Україні! Хепі-енд /Happy End

Прем’єра: 15 лютого

Країна: Франція, Німеччина, Австрія, 2017

Режисер: Міхаель Ханеке

В ролях: Ізабель Юппер, Жан-Луї Трентіньян, Матьє Кассовіц, Фантіна Ардуін

Трейлер:

В основі сюжету фільму, дія якого відбувається на тлі міграційного кризи в ЄС, – розповідь про багату французьку сім’ю, яка живе у французькому Кале, за кілька кілометрів від табору мігрантів, і повсякденні життєві труднощі її членів.

Майстер тонкої іронії Вуді Аллен теж поспішає на українські екрани. Колесо чудес / Wonder Wheel

Прем’єра: 8 лютого

Країна: США

Режисер: Вуді Аллен

В ролях: Кейт Вінслет, Джастін Тімберлейк, Джуно Темпл, Джеймс Белуші

Трейлер:

Історія пристрасті, жорстокості і зради, що розповідає про чотирьох героїв, чиї долі переплелися серед бурхливого життя знаменитого парку розваг. Дія розгортається на мальовничому Коні Айленд в Нью-Йорку.

Новий фільм Вуді Алена перенесе нас у Нью-Йорк 1950-х років, де працює казкове оглядове колесо. Це популярне місце, у якому завжди вдосталь відвідувачів, а керує колесом подружжя Хампті та Джинні. Інколи дружина звертає увагу на красивого рятівника з пляжу, роль якого грає Джастін Тімберлейк, але це не руйнує сімейну ідилію. До того моменту, поки раптово у місті не з’являється дівчина, яка представляється донькою Хампті.

Хто вже знайомий з творчістю італійського режисера Паоло Дженовезе («Ідеальні незнайомці»), з радістю перегляне його новий фільм Місце / The Place

Прем’єра: 15 лютого

Країна: Італія

Режисер: Паоло Дженовезе

В ролях: Валеріо Мастандреа, Марко Джалліні, Алессандро Борги, Сільвіо Муччіно, Альба Рорвакер

Трейлер:

У цьому світі немає нічого неможливого. Питання тільки в тому, яку ціну треба буде заплатити за втілення якихось бажань. Багато хто знає про загадкове Місце, де завжди можна знайти дивного й таємничого Незнайомця. Дев’ять абсолютно різних людей мають такі ж різні бажання. Незнайомець готовий виконати кожну мрію, але все має свою ціну. Комусь вона може здатися занадто великою, а хтось готовий віддати навіть життя заради цього. Перед кожним із дев’яти людей стоїть вибір – чи вартує їхнє бажання поставленої ціни? Усе в наших руках, але щоб щось отримати, завжди щось віддаєш.

У лютому українців потішить і Стівен Спілберг. Секретне досьє / The Post

Прем’єра: 22 лютого

Країна: США

Режисер: Стівен Спілберг

В ролях: Меріл Стріп, Том Генкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк

Трейлер:

У 1971 році журналісти провідних американських газет The New York Times і The Washington Post оприлюднили скандальні документи, що стосуються війни США у В’єтнамі, та повідомляють про масове укриття урядових секретів протягом правління чотирьох президентів.

І звісно, не пропустіть Нічні ігри / Game Night

Прем’єра: 22 лютого

Країна: США

Режисер: Джон Френсіс Дейлі , Джонатан М. Голдштейн

В ролях: Рейчел МакАдамс , Джейсон Бейтман , Кайл Чандлер , Джессі Племонс , Біллі Магнуссен

Трейлер:

Фільм розповідає про пару Макса та Енні, які щотижнево влаштовують нічні посиденьки з іграми для друзів. Але одного разу Максів харизматичний брат Брукс організовує загадкову вечірку за участю підставних злочинців і федералів. Тож коли Брукса викрадають, всі вважають це частиною гри … Але коли шість гравців вдаються до пошуку розгадки, вони починають усвідомлювати, що ця «гра» та викрадення Брукса – не те, що здається. Протягом однієї хаотичної ночі друзі заплутуються ще більше, бо кожен крок веде до ще більш несподіваного повороту. Без правил, без підказок, без усвідомлення того, хто ж грає проти них. Це стане або їхньою найвеселішою пригодою, або … кінцем гри.

Любителів мистецтва та біографічних драм неодмінно зацікавить документальний фільм у форматі 3 D Рафаель: Володар мистецтва/ Raphael: The Lord of the Arts

Прем’єра: 14 лютого

Країна: Італія

Трейлер:

«Рафаель: Володар мистецтв» — це перший фільм про життя та творчість одного з найвідоміших художників світу – Рафаеля Санті! Ледве хтось може похизуватися життям настільки захопливим та наповненим подіями. Рафаель помер молодим, у віці 37 років, але встиг залишити помітний слід у мистецтві.

Вирушайте в захопливу подорож цим життєвим шляхом і творчістю генія епохи Відродження разом з нами! 14 лютого ми перенесемося з України в Урбіно – містечко, де народився цей видатний митець. Звідти, через Флоренцію, до Рима та Ватикану – туди, де відбувся розквіт блискучої кар’єри Рафаеля.

У фільмі ми відвідаємо двадцять музейних локацій, а також ретельно вивчимо понад 20 творів мистецтва, що належать Рафаелю. Ці твори, немов фотознімки, докладно ілюструють фрагменти його життя. Їхні чуттєві та витончені образи викликають у сучасного глядача сильний емоційний відгук, а професійні коментарі дозволяють ще глибше зануритися в те, що відбувається на екрані.