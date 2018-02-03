Рух до прикордонного пункту пропуску Шегині-Медика відновили

За інформацією патрульної поліції, перекриття траси на під’їзді до міжнародного пункту пропуску тривало з 10:00 до 13:00

«Патрульна поліція спільно із працівниками Мостиського ВП слідкували за дотриманням громадського порядку та дотриманням правил дорожнього руху. За час перекриття дороги ситуація була стабільно спокійна. Дрібні конфлікти між водіями та мітингувальниками усувались на місці. Мітингувальники пропускали кожні 10 хв по 15 автомобілів», – повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Нагадаємо, сьогодні зранку поблизу двох пунктів пропуску між Україною та Польщею розпочались акції протесту.

Поблизу пункту пропуску “Шегині – Медика” зібралося приблизно 15-20 людей, поблизу ПП “Рава-Руська – Гребенне” – орієнтовно 30 осіб. Вони ходили пішохідним переходом, таким чином блокуючи під’їзди до кордону.