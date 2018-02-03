Порошенко призначив нового голову Пустомитівської РДА

Про це йдеться у Розпорядженні Президента України

«Призначити Хруня Ігоря Степановича головою Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області з 5 лютого 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства», – зазначено в документі, датованому 2 лютого 2018 року.

Довідка

Хрунь Ігор Степанович з 12 березня 2016 року працював заступником голови Пустомитівської районної державної адміністрації.

Народився 25 серпня 1965 року в с. Давидів Пустомитівського району

Освіта – вища (Львівський сільськогосподарський інститут, спеціальність – агрономія, кваліфікація – вчений агроном).

Державний службовець 7 рангу ІV категорії.

Стаж державної служби – 11 років

Трудова діяльність:

1982-1983 – водій ОП АТФ «Давидів»

1983-1985 – служба в армії

1985-1995 – головний агроном ОП АТФ «Давидів»

06.1995-02.1996 – заступник директора АТП «Винниківське»

02.1996- 05.1996 – директор ТОВ «Нива-Захід»

05.1996-10.1996 – заступник голови колгоспу – агроторг «Білківський»

10.1996-10.2001 – директор дослідного господарствв «Миклашів»

10.2001-12.2006 – генеральний директор ТзОВ АПП «Львівське»

12.2006- 11.2015 – Давидівський сільський голова Пустомитівського району

12.2015- 03.2016 – помічник-консультант народного депутата України Дубневича Б.В.

Від 03.2016 – заступник голови Пустормитівської районної державної адміністрації.