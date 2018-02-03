Погода на вихідні

У Львівському гідрометцентрі розповіли, що через активні атмосферні фронти від циклонів, в області буде різка зміна погоди.

Очікують опадів, поривів вітру, налипання снігу, ожеледиця.

Сьогодні, 3 лютого, у другій половині дня буде мокрий сніг. Температура повітря від 0 до 1 градусу тепла.

Падатиме сніг і завтра, 4 лютого. Тільки стане дещо холодніше – до -3 градусів.

Протягом вихідних, увечері, ймовірні сильні пориви вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Ще більше опустять стовпчики термометра у понеділок. Мороз триматиметься у межах -3-6 градусів.

У Львівській міській раді нагадують, що у місті цілодобово діє пункт обігріву на вул. Кирилівській, 3а. Якщо виникне така потреба, працюватимуть додаткові пункти обігріву.

Максимально уважними просять бути усіх учасників дорожнього руху, а особливо водіїв, щоб уникнути небезпечних ситуацій на дорогах.