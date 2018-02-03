Поблизу двох пунктів пропуску між Україною та Польщею розпочались акції протесту

На інших пунктах пропуску поки що спокійно

Поблизу пункту пропуску “Шегині – Медика” зібралося приблизно 15-20 людей, поблизу ПП “Рава-Руська – Гребенне” – орієнтовно 30 осіб. Вони ходять пішохідним переходом, таким чином блокуючи під’їзди до кордону. Про це інформує Патрульна поліція Львова.

“Активісти кажуть, що пропускатимуть по 3-4 автівки кожних 15-20 хвилин”, – кажуть у прес-службі поліції.

Нагадаємо, сьогодні мешканці прикордоння обіцяли перекрити кордон на весь день. Вони невдоволені новими правилами перевезення товарів і тим, що у справи втручається СБУ.

Активісти на Львівщині та Волині вже двічі перекривали пункти пропуску «Шегині – Медика»,«Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» та «Ягодин – Дорогуськ». Учасники акцій протестують проти запровадження нових митних правил.

Верховна Рада з 1 січня 2018 року обмежила ввезення товарів у багажі для тих, хто часто перетинає кордон. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, тепер українці можуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більш ніж 24 години і в’їжджають в Україну не частіше, ніж раз на 72 години. Якщо ж цих часових проміжків не дотримано – ввезти товари можна буде на суму до 50 євро. При в’їзді в країну авіатранспортом обмеження становить 1000 євро.