Мешканці понад двох десятків вулиць у Львові залишилися без води

На Грінченка та на Зеленій ліквідовують витоки

Як повідомили на «Гарячій» лінії міста, ЛМКП «Львівводоканал» відучора продовжує виконання робіт з ліквідації витоку на вул. Грінченка, 10-б-12-б.

Тому відсутнє холодне водопостачання на вул. Грінченка, Хмельницького , Стеценка, Назарука, Мідна.

Роботи планують завершити сьогодні до 16.00

Окрім того, як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства ліквідовують витік води на вул. Зелена, 109. Роботи продовжили до 00:00 сьогодн.

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Зелена, 109, призупинено водопостачання у мешканців вулиць Верхня Зелена, Дунайська, Дністерська, Луганська, Навроцького, Керченська, Вулецька, Півколо, Липова Алея, Вигін, Раковського, Жасминова, Орлина, Радість, Бузкова, Простора, Межова, Перелітна, Розвилиста, Слобідська, Надійна, Світанкова та прилеглих до них.