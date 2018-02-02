Восени львів’янам представлять Літературну мапу міста

Зараз працюють на постатями, які увійдуть до першого маршруту

Проект «Літературна мапа Львова» став переможцем конкурсу соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим» у категорії «Туризм».

Виконавчий директор кластеру видавничої діяльності Наталія Ярка каже – завдяки такій мапі можна буде популяризувати літературу як таку, а головне ту, що стосується Львова:

«Це буде друкована карта. Українською та англійською мовами. Першу ми плануємо зробити у стилі «Історії успіху людей».

Йдеться про письменників та видавців, які жили, творили чи якимось чином пов’язані зі Львовом. Тим, хто зацікавиться пропонують з допомогою мапи “пройтись їхніми слідами” – подивитись, де жили відомі люди, які кнайпи любили відвідувати, де відповивати чи творили.

Остаточних імен організатори поки що не вибрали, та ставку роблять на не дуже “розкручені”. Адже про відомих письменників і так вже багато написано, їхніми стежками проводять екскурсії. Натомість Літературна мапа зможе відкрити новинки.

«Кандидатур є дуже багато, а нам треба зупинитись на п’яти, шести максимум. Ми проводимо консультації з істориками та літературознавцями. Хочеться чогось нового, щоб більш широко популяризувати літературу», – розповідає Наталія Ярка.

Після того як мапу надрукують, поширюватимуть її через Інформаційний центр міста, у бібліотеках, книгарнях. Можливо, навіть кав’ярнях, у яких колись бували постаті, історії яких увійдуть до карти.

«Це буде свого роду освітній проект. Було б дуже добре залучити більше молоді. Щоб вони могли ходити по місту не лише для того, щоб попити кави, а й довідатися щось цікаве та нове», – пояснює Наталія Ярка.

Крім того, ставку роблять на туристів, оскільки мапа буде також англомовною.

«Проект розрахований на весь 2018 рік, але ми плануємо, що він буде готовий вже у вересні, на Форумі видавців. Зима-весна – працюємо над контентом на дизайном», – кажуть організатори.

З весни також сподіваються провести пілотні екскурсію тими точками, які напрацьовують для карти.

Наталія Ярка каже, що це буде своєрідна апробація – щоб вивчити думку фахівців, містян та гостей міста. І визначити, наскільки вдало підібрані маршрути:

«Можливо, треба буде щось змінити».

Загалом Літературна мапа Львова складатиметься із кількох серій. Над ідеями ініціатори поки що працюють. Та обіцяють, що буде дуже цікаво.

До речі, ближче до літа хочуть провести літературний квест. Для цього зберуть кілька команд, по 6 учасників кожна, які виконають завдання у літературних точках Львова.

Ініціює такі заходи кластер видавничої діяльності і поліграфії та офіс “Львів – місто літератури Юнеско”. Співвиконавцем є Українська академія друкарства.