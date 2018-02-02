Вільнюський струнний квартет виступить у Львові

Колектив, заснований в 1965 році, відвідав понад 50 країн світу та щороку дає близько 80 концертів. У програмі львівського вечора – музика двох видатних композиторів, литовця Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса та чеха Антоніна Дворжака. Віртуози з Вільнюса завітають до нас у складі Даля Кузнецовайтє (перша скрипка) Артураса Шілалє (друга скрипка), Ґірдутіса Якайтіса (альт) та Ауґустінаса Васіляускаса (віолончель). Вони присвятять свій концерт 100-річчю відновлення Литовської Держави. Музиканти квартету розповіли про майбутній концерт та їхні робочі будні.

– Чи це ваш перший візит до Львова, чи вже були інші концерти в Україні?

– Оскільки наш квартет має досить довгу історію, то ми не вперше виступимо у Львові. Вільнюський струнний квартет існує 53 роки, і ми були в Україні та, зокрема, у Львові в 1980 році. Тоді тут виступав професор А. Василяускас з колишніми членами квартету.

– Розкажіть про програму львівського концерту.

– Для концерту у Львові ми обрали наступні твори – Струнний квартет C-Minor М. К. Чюрльоніса та Струнний квартет А. Дворжака у Фа-мажор.

Перший твір – це також перший професійний литовський квартет, написаний нашим композитором і художником М. К. Чюрльонісом у 1901 році. Він створив його для своїх останніх іспитів у консерваторії Лейпцига. На жаль, залишилося лише три частини – четверта була втрачена під час Першої світової війни.

А. Дворжак написав свій твір у 1893 році, коли він працював режисером в музичній консерваторії Нью-Йорка. Цей квартет є одним з найпопулярніших у репертуарі світової камерної музики.

– Як ви обираєте свій репертуар?

– Наш репертуар складається з понад 500 творів, до яких входять понад 150 квартетів сучасних іноземних композиторів та близько 100 творів литовських митців. Є кілька критеріїв, які ми використовуємо для вибору майбутніх творів. Дуже часто саме час диктує нам, що грати. Наприклад, у цьому році Литва святкує 100 років незалежності, тому ми готуємо досить багато квартетів литовської музики.

– Ви популяризуєте музику сучасних литовських композиторів. Розкажіть про співпрацю та проекти в цьому напрямку?

– Після перемоги нашого колективу у Міжнародному конкурсі струнних квартетів у бельгійському Льєжі в 1972 році багато з литовських композиторів почали складати струнні квартети та присвячувати їх нашому ансамблеві. Ми доволі багато виконували ці твори в інших країнах, і дуже раді, що всі вони мали широке суспільне визнання.

– Оскільки багато музики написано саме для вашого квартету, розкажіть, як ви починаєте працювати над творами, які ніхто до того не виконував?

– Так, нашому квартетові були присвячені композиції В. Йозапаїтиса, О. Нарбутайте, Б. Кутавічіус, О. Балакаускас, В. Баркаускас та інших композиторів. Насправді, нам було не дуже важко працювати над такими творами, тому що нам пощастило зустрічатися з композиторами, обговорювати з ними деталі та навіть працювати над редакціями.

– Як квартет з досить давньою історією, у вас є особливі традиції у колективі? Що об’єднує вас?

– Ми вважаємо, що наша місія квартету – представляти професійну класичну музику та грати весь її репертуар, починаючи від Моцарта та Гайдна і до сучасників. Саме це об’єднує нас.

– Які майбутні проекти готуєте?

– Оскільки цього року Литва святкує 100 років незалежності, ми присвячуємо багато концертів саме литовській музиці. Восени 2018 ми дамо концерти в Ізраїлі, де виконуватимемо твори Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта та О. Балакаускаса.