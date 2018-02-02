Українці найчастіше їздять на заробітки до Польщі та Росії

Національний банк оприлюднив список країн, в яких найбільше наших заробітчан

Перші три сходинки займають Польща, Росія та Італія. На четвертому місці опинилась Чехія.

При цьому за останні 5 років кількість заробітчан у Росії суттєво знизилась, тоді як у Польщі – навпаки, збільшилась.

«В останні роки потоки українських мігрантів до Польщі суттєво зросли (на тлі зростаючої економіки Польщі, спрощення правил працевлаштування, надання низки переваг та можливостей для українців, що мали карту поляка28, зрештою спрощення перетину кордону через введення безвізового режиму з країнами ЄС29). Натомість міграція до Росії зменшилася, у тому числі через складні міждержавні відносини», – пояснюють у Нацбанку.

Переважна більшість (70%) заробітчан – це чоловіки. Останнім часом стало більше таких, які мають вищу освіту.

В основному ці люди їдуть за кордон для того, щоб заробляти у 2-3 рази більше, ніж в Україні.

До прикладу, зарплата трудового мігранта становить в середньому 722 долари США, тоді як в Україні цей показник у межах 200 доларів.

Важливо, що лише мала частина заробітчан можуть знайти роботу за своєю кваліфікацією – 26,8%.

Найчастіше чоловіки задіяні у будівництві, а жінки – в домашньому господарстві. Значна частина працює у сільському господарстві.

У Нацбанку кажуть, що кількість охочих виїхати на заробітки лише зростає.