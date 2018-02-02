У «Краковці» запобігли вивезенню з України обладнання військового призначення (відео)

На кордоні з Польщею правоохоронці припинили спробу незаконного вивезення військових приладів спостереження

Комплекти з приладами нічного спостереження та вимірювальним обладнанням, а саме – дальномір ПДС-1 з батареєю, прилад нічного бачення ННП-21 з кронштейном та прилад РТ із триногою – намагався перевезти через українсько-польський кордон у власному мікроавтобусі 32-річний мешканець Івано-Франківщини.

Наразі з’ясовують усі обставини цього факту у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).