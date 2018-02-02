У 2017 році фахівці «Львівгазу» виявили понад триста крадіжок газу

Порівняно з 2016 роком кількість виявлених крадіжок газу зросла майже вдвічі.

Щоб не платити або задля «економії» газу споживачі Львівщини вдаються до різноманітних махінацій: втручаються в роботу газового лічильника, щоб він «крутився» повільніше, «скручують» показники, організовують незаконні врізки в газопровід, а також самовільно підключають газове обладнання або ж відновлюють газопостачання.

«Найчастіше до махінацій вдаються споживачі сільських місцевостей, в кого велика опалювальна площа. Однак люди повинні розуміти, що бажання зекономити насправді грає з ними у злий жарт. Крадіжки газу обійдуться набагато дорожче, аніж обліковане споживання. В результаті порушник заплатить за неврахований газ в розмірі граничної норми споживання, окрім того за крадіжку газу передбачена кримінальна відповідальність», – говорить Директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

За 12 місяців минулого року недобросовісним споживачам нараховано до сплати 7,4 млн грн у зв’язку із несанкціонованим відбором природного газу. Після виявлення незаконних втручань більшість порушників визнає свою провину і сплачує за самовільний відбір газу передбачені законом штрафні санкції.

Якщо ж людина не визнає своєї вини та відмовляється компенсовувати заподіяні збитки, питання про їх стягнення вирішується в судовому порядку. При цьому, за рішенням суду, на користь газорозподільного підприємства споживач-порушник має також сплатити ще й судові витрати.

Окрім того, що «горе споживачі» порушують закон, вони ще й наражають на небезпеку не лише себе, а й оточуючих людей. Дуже часто у місцях несанкціонованих врізок у газопроводи виявляються витоки природного газу, які можуть призвести до вибухів та фатальних наслідків.

ПАТ «Львівгаз» застерігає споживачів від таких вкрай небезпечних дій, аби крадіжка газу не стала фатальною. Якщо ж вам відомо про факти незаконного споживання просимо повідомити на гарячу лінію товариства за номером телефону (032) 259 -1-101 (внутрішній номер 1076 або 1351), на номер 104 або ж надіслати sms-повідомлення на номер 5104. Анонімність гарантується.

Інфомаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.