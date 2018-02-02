Росія привласнила завод Порошенка

Йдеться про Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який раніше був націоналізований

Уряд Росії перевів в федеральну власність «націоналізований» Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який належить президенту Петру Порошенко.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті російського уряду, повідомляє Економічна правда.

«Затверджено рішення про передачу «Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе» з власності міста Севастополя в федеральну власність з визначенням відомчої належності Мінпромторгу Росії», – йдеться в розпорядженні.

У повідомлені зазначено, що завод виконує роботи і надає послуги для забезпечення обороноздатності країни, в тому числі є співвиконавцем державних контрактів з ремонту кораблів і суден ВМФ, а також з виробництва та ремонту цивільної морської техніки.

Згідно з повідомленням, окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії.

Окупаційна влада Севастополя у лютому 2015 року ухвалила рішення про так звану «націоналізацію» Севастопольського морського заводу.

В 2010 році фонд Prime Assets Management, який керує активами концерну “Укрпромінвест” Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited, підконтрольної російському бізнесменові Костянтину Григоришину.

Севморзавод спеціалізується на кораблебудуванні та ремонті суден. Підприємство розташоване на двох виробничих майданчиках загальною площею 53 гектара.