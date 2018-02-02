Під час земляних робіт у Львові загинув 51-річний працівник

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 2 лютого, о 13.51 у Львові на вул. Балковій, 10 (Личаківський район) під час проведення земляних робіт стався обвал траншеї. Унаслідок події загинув чоловік 1966 року народження, мешканець с. Волиця Жовківського району Львівщини.

Чоловік був найманим робітником за трудовим договором у ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ». ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ» виконувала роботи з каналізування вулиці Балкової на замовлення ЛМКП «Львівводоканал».

«Це будівельна організація, яка працює у нас на підрядній основі, за договором. Вони виконували роботи з каналізування вул. Балкової. Відповідно, саме ця компанія несе відповідальність за дотриманням працівниками правил техніки-безпеки під час виконання будівельних робіт», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Смерть чоловіка настала за присутності бригади швидкої допомоги. Обставини події встановлюють.