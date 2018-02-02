Об’єднані територіальні громади вітають рішення уряду про передачу їм земель за межами населених пунктів

Передача земель за межами населених пунктів є дуже важливою для об’єднаних територіальних громад

Це важливо, оскільки Держкомзем більше не зможе в односторонньому порядку, без згоди ОТГ, розпоряджатися цими землями. Так голова Новокалинівської ОТГ Богдан Юзв’як прокоментував розпорядження Кабінету Міністрів «Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад».

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», по-перше, дозволить ОТГ контролювати надходження від плати за оренду землі за межами населеного пункту та земельного податку з неї. «Це буде, своєю чергою стимулювати землекористувачів до ефективного використання землі та своєчасної сплати податків. І в разі несплати ОТМ буде ставити питання перед Держкомземом про розірвання договорів з недобросовісними землекористувачами чи орендарями».

По-друге, відтепер ОТГ зможе розробляти генеральні плани з використанням земель за межами населеного пункту.

По-третє, це зніме конфліктну ситуацію між землекористувачами та рейдерським захопленням землі, яке дотепер могло відбуватися.

По-четверте, це вплине на економічний розвиток ОТГ.

Є землі за межами населеного пункту, які на сьогоднішній день не використовуються, і ми не можемо ними розпоряджатися. Тобто ми не можемо виставити їх під якусь інвестиційну або промислову площадку чи розвиток альтернативної енергетики. Оскільки промислова зона має бути віддалена від населених пунктів, то ми не могли планувати розвиток територій і пропонувати їх інвестору. У нас є трудові ресурси, але немає промислових площадок. Я думаю, що на сьогоднішній день це питання буде знято, і інвестор піде на співпрацю з ОМС.

Сподіваємося, що після розпорядження Кабміну Верховна Рада не продовжуватиме блокування законопроекту про передачу ОТГ земель за межами населеного пункту.

Нагадаємо, 31 січня уряд прийняв розпорядження «Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад». Держгеокадастру доручено забезпечити формування земельних ділянок шляхом проведення їх інвентаризації та передати у комунальні власність ОТГ. До того, як ділянки будуть передані ОТГ, управління ними Держгеокадастр здійснюватиме виключно за погодженням з органом місцевого самоврядування відповідної громади.

Асоціація міст України привітала це рішення Уряду та подякувала особисто Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману за дієвий крок щодо децентралізації управління земельними ресурсами. АМУ послідовно і наполегливо відстоювала позицію щодо необхідності передачі земель поза межами населених пунктів об’єднаним громадам, що забезпечить наповнення бюджетів ОТГ та сприятиме їх просторовому розвитку.