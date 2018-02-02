Наступного тижня у Львові увімкнуть сирени оповіщення

Задля перевірки готовності територіальної системи централізованого оповіщення в середу, 7 лютого, з 14:50 до 14:55 департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА проводитиме навчальне оповіщення населення міста Львова й області за сигналами цивільного захисту.

Увімкнуть електросирени та передаватимуть повідомлення для населення через засоби телебачення та радіомовлення.

Звучання електросирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, негайно увімкніть гучномовці проводового радіомовлення, налаштуйте ефірні радіоприймачі на хвилю «Львівського радіо» на частоті 103,3 МГц в ФМ-діапазоні, а телеприймачі переключіть на канали «Першого національного» Національної суспільної телекомпанії України, ТРК «Львів» обласного телебачення або телеканал «Перший Західний» і прослухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту.

Оскільки мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичних заходів не відпрацьовуватимуть. Населення просять зберігати спокій.